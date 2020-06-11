وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تعقد ورشة عمل لمواجهة الكورونا اعلامياً وتثقيفياً وكالة الرأي الفلسطينية صحة الأم تقدم نحو (197) ألف خدمة للأمهات خلال العام المنصرم 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تدرب 1500 موظف في الرعاية على إجراءات مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة وكالة الرأي الفلسطينية فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية للمعلم المتميز وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يرفع حكم الطفل الأسير عمر الريماوي إلى المؤبد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والمنظمات الأهلية تبحثان خطة الطوارئ لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مختبر وقاية النبات ينظم عدة جولات ميدانية على اراضي المزارعين
أخبار » الأخبار الحكومية

على مستوى فلسطين

فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية للمعلم المتميز

11 حزيران / يونيو 2020 11:37

فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية للمعلم المتميز
فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية للمعلم المتميز

غزة- الرأي

فازت المعلمة رنا زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة، بجائزة مؤسسة التعاون الدولية( جائزة منير الكالوتي للمعلم التميز ) على مستوى فلسطين للعام 2019.
وتم الإعلان عن الفوز خلال لقاء نظمته المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غزة والضفة، حيث حصلت المعلمة رنا على الجائزة الأولى على مستوى غزة والضفة والقدس و مناطق فلسطين المحتلة عام 48 ومخيمات الشتات.
و تمكنت المعلمة رنا من الظفر بالجائزة بعدما ترشحت لها واجتازت معاييرها وتقديم ما لديها من ابداعات في أساليب التدريس المتطورة خاصة في مجال توظيف المنحى التكاملي في التعليم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص.
وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت التهنئة للمعلمة رنا، مؤكداً أنها مفخرة حقيقة ونموذج للمعلم المتميز المبدع ، موضحاً أن الوزارة وضمن خططها المتواصلة تحرص على تشجيع التميز وروح المبادرة والابداع التعليمي وتعتز بمعلميها ومعلماتها الذين يرفعون اسم وعلم فلسطين عالياً في المحافل المحلية والعالمية.
يشار إلى أن المعلمة رنا زيادة الحاصلة على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والابداع التعليمي، حيث فازت ضمن أفضل 50 معلم عبر العالم خلال العام 2019 في تصفيات مؤسسة فاركي العالمية، كما فازت بلقب المعلم الأول على مستوى فلسطين عام 2017 في مسابقات وزارة التربية والتعليم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟