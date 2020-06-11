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لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة

11 حزيران / يونيو 2020 11:40

لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة
لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة

غزة- الرأي

تفقدت لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل والداخلية مركز شرطة القرارة، وترأس اللجنة أ. أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة بوزارة العدل، وضمت كل من أ. أشرف المغاري رئيس قسم التفتيش على السجون، و أ.مطر العجلة مدير العلاقات العامة والإعلام .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات ومراكز التوقيف التابعة لمراكز الشرطة، بتكليف من وكيل وزارة العدل المستشار د.محمد النحال عبر اللجنة المشكلة من الوزارتين للاطلاع على الأوضاع القانونية وظروف الموقوفين والنزلاء.

وكان في استقبال أعضاء اللجنة مدير المركز الرائد على صبري البريم وعدد من الضباط بالمركز، وتفقدت اللجنة غرف ومرافق المركز.

واستمعت اللجنة للنزلاء ولقضاياهم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والتأكد من سلامة المأكل والمشرب والظروف الصحية للنزلاء وتقديم العلاج لهم وأمور النظافة بالمكان.

كما راجعت الكشوف الرسمية للنزلاء وتم الإطلاع على ملفاتهم، ومعاينة تلك الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

كما ناقشت اللجنة الاجراءات التي يتبعها المركز في ظل جائحة كرونا المستجد والاجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء .

وفي النهاية خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات التي أبداها النزلاء ومدير المركز بالخصوص، كما وأرفقت اللجنة مجموعة من النتائج و التوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية للنزلاء ورفع التقرير حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول تمهيداً لرفع هذه التقارير للجهات المختصة.

لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة لجنة التفتيش على السجون بوزارتي العدل والداخلية تزور مركز شرطة القرارة
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