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"الصحة" تدرب 1500 موظف في الرعاية على إجراءات مكافحة العدوى

11 حزيران / يونيو 2020 11:47

"الصحة" تدرب 1500 موظف في الرعاية على إجراءات مكافحة العدوى

غزة- الرأي

أكد د. موسى عابد نائب مدير عام  الرعاية  الاولية  على تدريب العاملين بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية  على إجراءات مكافحة العدوى و طرق الوقاية من المرض وكيفية لبس وخلع ملابس العدوى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تدريب العاملين بالمراكز الصحية على إجراءات مكافحة العدوى في ظل استمرار جائحة كورونا حيث سيكون التدريب في المناطق الصحية الخمسة وسيتم تدريب 1500 من موظفي وكوادر الصحية والإدارية ..
وتم التأكيد على أن يكون كافة العاملين بالرعاية الاوليى على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب اتباعها، و توفير أجهزة قياس الحرارة ، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة وضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وسياسة غسل الأيدي

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