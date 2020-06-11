الصحة: وحدة الإجازة والتراخيص تصدر 63 ترخيص خلال مايو

غزة- الرأي

أكدت وحدة الإجازة والترخيص أنها من الوحدات المهمة والأساسية في وزارة الصحة التي من خلالها يتم ترخيص المؤسسات والمنشآت الطبية الخاصة والأهلية كونها تقدم خدمات تمس حياة المواطنين، حيث قامت دائرة الرقابة والتفتيش بوحدة الإجازة والتراخيص بمواصلة الزيارات الميدانية الرقابية للعديد من المؤسسات الصحية الخاصة خلال شهر مايو والتي بلغت 176 جولة لكافة المؤسسات الصحية.

وذكر تقرير بأن الوحدة قامت بإصدار نحو (63) ترخيص لمؤسسات صحية مختلفة مابين تجديد وتأسيس مثل الصيدليات والمستودعات والعيادات والمستشفيات ومراكز المهن الطبية المساعدة، كما تم إصدار (64) شهادة مزاولة مهنة دائمه ومؤقته.

وأوضح التقرير أن الوحدة تابعت شكوتان محولتان من قبل الوزارة،الى جانب المشاركة في ثلاث لجان تحقيق.

وفيما يتعلق بضبط الإعلانات الصحية أكد التقرير بأن الوحدة تابعت نحو(58) إعلان صحي، و (22)إعلان تم تعميمة وتوزيعة .

وحول الإجراءات القانونية ذكر التقرير بأن الوحدة نفذت عدد من الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الصحيةوالتي بلغت نحو (29) اجراءات ما بين تنبيه وإنذار وإغلاق، بالاضافة الى (15) مشاركة في دورات وورشات عمل و لجان صحية .