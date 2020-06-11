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الاحتلال يعتزم توسيع مستوطنة بـ 1294 وحدة جديدة

11 حزيران / يونيو 2020 03:40

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غزة – الرأي:

قدم مجلس التجمعات الاستيطانية (يشع) مخططًا تكميليًا لتوسيع مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة بواقع ١٢٩٤وحدة استيطانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ابتلاع مساحات واسعة من أراضي بلدات حزما وجبع ومخماس.

وسبق لذات المخطط وأن تم تخفيضه في العام ٢٠١٨ الى ٤٠٠ وحدة استيطانية جديدة بموافقة وزير جيش الاحتلال في حينه افيغدور ليبرمان.

وزعم المستوطنون في مخططهم أن عدد المستوطنين في (آدم) بلغ نحو ١٢٠٠عائلة، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتضاعف العدد بموجب التوقعات لربط المستوطنة بشبكة الطرق والأنفاق التي يجري بناؤها ومدها خلال العامين المقبلين.

ووفق المخطط الذي تم عرضه من قبل محامي ومخطط المدن افيخي رمانوفيش أمام "لجنة التخطيط في الحكم العسكري في بيت ايل"، سيتم بناء الوحدات الاستيطانية في الجزء الشرقي الشمالي من المستوطنة.

ويضم المشروع منطقة صناعية وزراعية وموقفًا للباصات ومحطة للوقود وثلاث طبقات من البناء وفق تدرج الأراضي.

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