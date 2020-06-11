ورشة لمناقشة تطوير ميناء غزة البحري ومرافقه

غزة- الرأي:

نظمت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة صباح الخميس، ورشة عمل لتطوير ميناء غزة البحري ومرافقه.

وشارك في الورشة ممثلون من بلدية غزة ووزارتي المالية والزراعة والشرطة البحرية.

وقال رئيس قطاع الترخيص والمشرف العام على الميناء حسن عكاشة إن الورشة تهدف لتطوير العمل في الميناء، وتضافر جهود جميع الجهات المختصة من أجل ضبط وتنظيم سير العمل فيها؛ بما يضمن ترتيب أماكن ترفيه للمواطنين.

وتوافق المشاركون على تقديم خطة متكاملة من جميع الوزارات المشرفة على الميناء؛ للشروع في تريب أوضاعه وفق دراسة متخصصة تعود بالنفع على جميع المصطافين والجهات المعنية.

وأبدت بلدية غزة استعدادها لإدارة الميناء وتطوير مرافقها بعد تقديم جميع الاقتراحات من الجهات المسئولة في الميناء.