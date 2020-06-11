الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 11 يونيو 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تبذل جهوداً مستمرة من أجل تحصين قطاع غزة في موجهة جائحة كورونا.

وزارة الصحة انهت الحجر الصحي لـ 940 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي خلال الأسبوع الجاري وفق البرتوكول المعتمد.

الطواقم الطبية تتابع 344 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم حالة ولادة تم نقلها أمس من أحد المراكز إلى مجمع ناصر الطبي وفق البرتوكول والإجراءات الوقائية المعتمدة وتتابع صحياً ومولوها محمد في قسم العزل بالمجمع.

المختبر المركزي أجرى 157 فحصاً مخبرياً لإتمام إنهاء الحجر الصحي للمستضافين خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجمالي إصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 72 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 41 حالة ولازالت 30 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل ولم تسجل اي اصابة جديدة منذ أمس وحتى اللحظة.

ننظر بقلق شديد ازاء تصاعد وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة مما يضع قطاع غزة أمام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية من المواطنين والقطاعات المختلفة.

نجاح مراكز الحجر الصحي في تحصين المجتمع حتى اللحظة يؤكد انها مازالت الاداة الاهم في سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

نشكر كافة المواطنين على صبرهم وتفهمهم للإجراءات الاحترازية المشددة داخل مراكز الحجر الصحي من اجل تحصين المجتمع.

نبذل جهوداً مستمرة من اجل تعظيم الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا ونطالب كافة الجهات باتخاذ خطوات عاجلة لدعم احتياجاتنا الطارئة وفق الخطة المعلنة.

وزارة الصحة تعاني تقصا حادا في ٤٤ % من الادوية و٣٠ % من المستهلكات الطبية و٥٦% لوازم المختبرات واستنزاف مواد الفحص المخبري.

استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت السلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة يزيد الامر تعقيداً في قدرتنا على مواجهة جائحة كورونا

نحذر من تفاقم الوضع الصحي للمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة ونحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ونطالب كافة الاطراف بالقيام بدورها في توفير متطلباتهم العلاجية وانقاذ حياتهم.