المجلس البلدي الجديد لمخيم المغازي يتسلم مهامه

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان إن إعادة تشكيل المجالس البلدية تأتي ضمن توجه وزارته لإعادة تأهيل المجالس المحلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشرعت الوزارة اليوم الخميس، بمراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغازي بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان والوكلاء المساعدين ووفد من الوزارة.

وأكد "رضوان" على أن عملية الاختيار جرت ضمن مشاورات بسبب تعذر الانتخابات المحلية، بعد قرار إلغائها من المحكمة الدستورية.

وأوضح أن نظام انتخاب البلديات يحدد ثماني سنوات بمدة دورتين للمجلس المحلي، وقانوناً يجب تغييره كل أربع سنوات.

وأضاف "إن قلة الإمكانيات وطول أمد المجلس البلدي أدى لإحباط داخل نفوس أعضائه ونفد كل ما لديه من أفكار".

ويتكون المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه حاتم صالح الغمري، كل من:

محمد مصلح (عضواَ)

أحمد أبو سعيد (عضواَ)

أيمن أبو كريم (عضواَ)

إياد عبد الهادي بر(عضواَ)

خديجة أبو جياب(عضواَ)

عبد لله الخواص(عضواَ)

صالح مسلم (عضواَ)

عاطف قنديل (عضواَ)

آمال التلباني (عضواَ)