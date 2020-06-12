أتلتيكو مدريد يطرح أقنعة بـ 12 يورو للوقاية من كورونا

طرح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فى متاجره الرسمية، مجموعة من الأقنعة الصحية التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، مع وجود شعار النادي عليها، وذلك للوقاية من مرض فيروس كورونا.

أشارت صحيف "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن قناع أتلتيكو مدريد يحتوي على لونين للبالغين أحمر أو أسود" وآخر للأطفال، وهي مضادة للفيروسات وللبكتيريا ويمكن إعادة استخدامها حتى 25 مرة، ويبلغ سعر الواحدة 11.95 يورو أى ما يقرب من 12 يورو.

وانضم اتلتيكو مدريد إلى أندية أخرى في الدوري مثل برشلونة وريال سوسيداد وإشبيلية وبيتيس من خلال تسويق هذه العناصر، وهو ما فعلته العديد من أندية البوندزليجا، التي تعد أول مسابقة أوروبية كبرى يتم استئنافها.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإسباني، ستعود فى العاشرة مساء اليوم،الخميس، بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس خلف أبواب مغلقة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الليجا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو فى ملعب سان ماميس الأحد المقبل، خلف أبواب مغلقة للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر، عرض رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، على نادي ريال مدريد أن يتمكنوا من اللعب على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بالروخي بلانكوس إذا أرادوا ذلك، ولكن صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي ذكرت أن الفريق الأبيض لا يفكر في هذا الأمر ولن يلعب في ملعب جاره.

ويواجه ريال مدريد أزمة مع احتمالية عودة الجماهير تدريجيًا إلى الملاعب نهاية الشهر الجاري، بسبباعمال الصيانة في ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" والتى جعلته يلجأ لخوض مبارياته على ملعب "دي ستيفانو" البديل بعد موافقة الاتحاد الاسباني، ولكن هذا الملعب سعته صغيرة للغاية، حيث يتسع لـ6 آلاف شخص فقط.

ويعني ذلك أن في حال السماح بعودة 30 % من الجماهير آخر الشهر ، أنه لا يمكن إلا أن يدخل الملعب سوى 2000 شخص فقط، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للاعبي ريال مدريد الذين اعتادوا استقبالهم من 75 ألف شخص في المباريات العادية

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يقدر مبادرة رئيس أتلتيكو التي تدل على علاقاتهما الودية، ولكنه في الوقت نفسه يرفض الاستعانة بملعب ناد آخر.

وسمح نادى ريال مدريد لجاره أتلتيكو باللعب فى "سانتياجو برنابيو" فى أول مباراة له بموسم 1996-1997، عندما كان ملعب أتليتيكو السابق "فيسنتى كالديرون" غير جاهز.

ويواصل ريال مدريد أعمال الصيانة والتطوير فى ملعب سانتياجو برنابيو فى الوقت الحالى، وهو المشروع الذى أطلق عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادى اسم "سانتياجو برنابيو الجديد"، والذى تم تخصيص ما يقارب 700 مليون يورو من أجل تنفيذه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أعمال التطوير والصيانة فى ملعب "سانتياجو برنابيو" بلغت ذروتها، وهناك أقسام كبيرة تم هدمها فى الملعب لإعادة تأسيسها وبنائها من جديد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 56 نقطة، وعلى بُعد نقطتين من المتصدر، برشلونة.