غموض مستقبل ديمبيلي فى برشلونة بعد 4 أشهر على جراحة الركبة

لا يزال موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة الإسباني، معلقاً على الرغم من شفائه بعد الإصابة التى تعرض لها فى فبراير الماضى، ودخل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي دائرة اهتمام عدة أندية للرحيل عن برشلونة نهاية الموسم، أبرزها ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالى.

ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن ديمبيلي لا يستطيع المشاركة مع برشلونة، على الرغم من مرور أربعة أشهر على العملية الجراحية التي أجراها فى أوتار الركبة فبراير الماضى، لاسيما بعد حصول النادى على إستثناء من الإتحاد الإسباني بضم مارتن بريثويت جناح ليجانيس بديلاً له بعد إصابته وخروجه من قائمة البلوجرانا.

كان فريق برشلونة الإسباني، قد قام بضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند فى 2017 مقابل 145 مليون يورو.

أضافت الصحيفة، إن الفرنسي عثمان ديمبيلي أنهى برنامجه العلاجي الخاص بعد العملية الجراحية التى أجراها فى أوتار الركبة ووصوله إلى مرحلة الجاهزية للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ولا يمكن لعثمان ديمبيلي اللعب في الدوري الأسباني لأنه غير مقيد ولكن لديه بعض الآمال في العودة مجددا بحلول شهر أغسطس المقبل، حيث يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة إذا كان ذلك لائقًا.

من جانبه، قال الطبيب المعالج للنجم الفرنسي: ديمبيلي يتقدم كما هو متوقع، وأنا متأكد من أنه سيعود إلى مستوى أعلى بعد ستة أشهر من العملية.

واختتمت الصحيفة، إن مستقبل ديمبلي يمكن أن يتغير بشكل كبير، ولكن ذلك سيعتمد على ما إذا كان قد عاد في الوقت المناسب للعب في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر ان إدارة برشلونة وضعت الفرنسي عثمان ديمبيلي ضمن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق الكتالونى نهاية الموسم الجاري.