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موعد مباراة يوفنتوس وميلان فى إياب نصف نهائى كأس إيطاليا

12 حزيران / يونيو 2020 07:42

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يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ميلان، على ملعب "إليانز ستاديوم" في مدينة تورينو ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى من بطولة كأس إيطاليا، حيث تعود عجلة كرة القدم للدوران من جديد في إيطاليا بعد توقف دام لنحو ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

وتقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان فى تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، علمًا بأن مواجهة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت على ملعب "سان سيرو" انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، حيث سجل الكرواتى أنتى ريبيتش هدف ميلان، فيما تعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لصالح السيدة العجوز فى الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

ويتسلح يوفنتوس بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، في قمة الليلة بكأس إيطاليا فيما تحوم الشكوك حول لحاق الأرجنتينى جونزالو هيجواين بالمباراة حيث يعانى من إجهاد في عضلات الفخذ.

في المقابل، يفتقد ميلان لمجهودات النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش الذى تعرض للإصابة عقب عودته للمشاركة في التدريبات من جديد.

يوفنتوس ضد ميلان

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مجموع المباراتين، مع الفائز من مجموع نتيجة مباراتى نابولى وإنتر ميلان، حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين غدًا السبت على ملعب "ساو باولو"، علما بأن نابولى حقق الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه الإسبانى فابيان رويز.

وستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 17 يونيو الجارى بملعب "الأولمبيكو" فى العاصمة روما.

وكان الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، أعلن مؤخرا عن إلغاء اللجوء للأشواط الإضافية فى حال التعادل بمباريات النسخة الحالية من بطولة كأس إيطاليا، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه تقرر بشكل رسمى إلغاء الأشواط الإضافية وسيتم التوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح فى حال التعادل.

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