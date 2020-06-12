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هنية يستقبل طلبة غزة الملتحقين بكلية الشرطة في قطر

12 حزيران / يونيو 2020 07:44

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استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الخميس الطلاب الوافدين من قطاع غزة للدراسة في كلية الشرطة بقطر.

وأثنى رئيس الحركة على تميز الطلاب وتفوقهم وفوزهم بهذه الفرصة بعد حصدهم المراتب الأولى على الدفعات الشرطية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به كلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة من خلال تعزيز الجانب القانوني والشرطي في القطاع المحاصر.

وشكر هنية  قطر على ما تقدمه من رعاية مستمرة ومساعدة كبيرة لشعبنا الفلسطيني في شتى المجالات، والتي أرسى قواعدها الأمير الوالد حمد بن خليفة، وعززها حضرة صاحب السمو الأمير تميم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على قطر وشعبها الأمن والأمان والرخاء.

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