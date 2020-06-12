لمرضى السكر.. اعرف الأماكن الصحيحة لحقن الأنسولين وأهميته للجسم

الأنسولين هو هرمون طبيعي ينتجه البنكرياس الذي يتحكم في كيفية استخدام الجسم وتخزينه لسكر الدم، وهو يشبه المفتاح الذي يسمح للجلوكوز بدخول الخلايا في جميع أنحاء الجسم، الأنسولين هو جزء حيوي من عملية التمثيل الغذائي بدونها، سيتوقف الجسم عن العمل، وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

فعند تناول الطعام يُفرز البنكرياس الأنسولين لمساعدة الجسم على إنتاج الطاقة من الجلوكوز، وهو نوع من السكر يوجد في الكربوهيدرات كما أنه يساعد على تخزين الطاقة.

في مرض السكري من النوع 1 ، لم يعد البنكرياس قادرًا على إنتاج الأنسولين في مرض السكري من النوع 2 ، ينتج البنكرياس الأنسولين في البداية ، لكن خلايا الجسم غير قادرة على الاستفادة من الأنسولين بشكل جيد وهذا ما يسمى مقاومة الأنسولين يسمح السكري غير المُدار بتراكم الجلوكوز في الدم بدلاً من توزيعه على الخلايا أو تخزينه هذا يمكن أن يعيث فسادًا تقريبًا مع كل جزء من الجسم، يمكن أن تشير اختبارات الدم بسرعة إلى ما إذا كانت مستويات الجلوكوز مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

تشمل مضاعفات مرض السكري أمراض الكلى، وتلف الأعصاب، ومشاكل القلب، ومشاكل العين، ومشاكل المعدة.

يحتاج مرضى السكري من النوع 1 إلى العلاج بالأنسولين ليعيشوا يجب على بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أيضًا تناول العلاج بالأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب المضاعفات.

وبالنسبة لمرضى السكر يمكن أن يقوم علاج الأنسولين بالمهمة التي لا يستطيع البنكرياس القيام بها. تتوفر أنواع الأنسولين التالية:

يصل الأنسولين سريع المفعول إلى مجرى الدم في غضون 15 دقيقة ويستمر في العمل لمدة تصل إلى 4 ساعات.

يدخل الأنسولين قصير المفعول مجرى الدم في غضون 30 دقيقة ويعمل لمدة تصل إلى 6 ساعات.

يجد الأنسولين متوسط ​​المفعول طريقه إلى مجرى الدم خلال 2 إلى 4 ساعات وهو فعال لمدة 18 ساعة تقريبًا.

يبدأ الأنسولين طويل المفعول في العمل في غضون بضع ساعات ويحافظ على مستويات الجلوكوز حتى حوالي 24 ساعة.

مواقع حقن الأنسولين

عادة ما يتم حقن الأنسولين في البطن ، ولكن يمكن أيضًا حقنه في الذراعين أو الفخذين أو الأرداف.

يجب تدوير مواقع الحقن حيث أن الحقن المتكرر في نفس المكان يمكن أن يسبب ترسبات دهنية تجعل توصيل الأنسولين أكثر صعوبة.

يتم إنشاء الأنسولين في خلايا بيتا في البنكرياس تشكل خلايا بيتا حوالي 75٪ من خلايا هرمون البنكرياس، وهناك هرمونات اخرى التي ينتجها البنكرياس هي:

الجلوكاجون: الذي ينبّه الكبد إلى رفع نسبة السكر في الدم إذا انخفض كثيرًا.

جاسترين: الذي يحفز إنتاج حمض المعدة في المعدة.

الأميلين: مما يساعد على التحكم في الشهية.

وظائف الأنسولين للجسم

وظيفة الأنسولين هي المساعدة على تحويل الجلوكوز إلى طاقة وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي ونظام القلب والأوعية الدموية، بدون الأنسولين، تتعطل الخلايا للحصول على الطاقة ويجب أن تبحث عن مصدر بديل هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

كما يساعد الأنسولين الكبد على امتصاص الجلوكوز الزائد من مجرى الدم و إذا كان لدى الشخص طاقة كافية، يقوم الكبد بتخزين الجلوكوز الذي لا يحتاجه على الفور حتى يمكن استخدامه للطاقة لاحقًا، في المقابل ، ينتج الكبد كمية أقل من الجلوكوز من تلقاء نفسه. هذا يبقي مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة يطلق الكبد كميات صغيرة من الجلوكوز في مجرى الدم بين الوجبات للحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن هذا النطاق الصحي.

تخزين العضلات والدهون



يساعد الأنسولين العضلات والخلايا الدهنية على تخزين الجلوكوز الإضافي حتى لا يربك مجرى الدم، حيث يشير إلى العضلات وخلايا الأنسجة الدهنية للتوقف عن تكسير الجلوكوز للمساعدة في استقرار مستوى السكر في الدم، ثم تبدأ الخلايا في تكوين الجليكوجين، وهو الشكل المخزن للجلوكوز يمد الجليكوجين الجسم بالطاقة عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، عندما لا يستطيع الكبد الاحتفاظ بالجليكوجين بعد الآن ، فإن الأنسولين يحفز الخلايا الدهنية على تناول الجلوكوز يتم تخزينه على شكل الدهون الثلاثية ، وهو نوع من الدهون في الدم ، يمكن استخدامه للطاقة لاحقًا.