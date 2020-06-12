"الأونروا" تحدد موعد امتحان التوظيف في غزة

أعلن رئيس برنامج التربية والتعليم في الأونروا بغزة ، فريد أبو عاذرة، عن موعد اختبار التوظيف لآلاف الخريجين في القطاع.

وقال أبو عاذرة إن "أونروا" ستشرع في عقد اختبار التوظيف لآلاف الخريجين في غزة نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف أن "دائرة الموارد البشرية في الوكالة تجري الترتيبات الفنية اللازمة للإعلان عن الاختبار ومواعيد وأماكن عقدها المرتقبة كما جرت العادة، يمكن الإعلان عن هذه الترتيبات في أي لحظة"، وفق ما نقلته قناة "الأقصى".

وأردف: "أولى الاختبارات ستكون من نصيب خريجي المرحلة الأساسية كونهم العدد الأكبر المسجلين والذي قد يصل إلى 9 آلاف خريج في القطاع".

وتابع: "الاختبارات ستتوالى بعد ذلك خلال شهر يوليو المقبل، والوكالة بدأت بالإعلان من خلال الاجتماعات الرسمية التي تعقدها".

وبيّن أبو عاذرة أنه "من هذه اللحظة وحتى تاريخ عقد الاختبار للتخصص قد تصل المدة الزمنية إلى قرابة الشهر".

وشدّد على أن "أونروا" ستتخذ إجراءات وقائية وصحية كاملة بما فيها التباعد وقت انعقاد الاختبارات التي ستكون على مدار عدة أيام، بحيث يكون لكل تخصص يوم، وفق حديثة.

وأشار إلى أن الاختبارات تأجل عقدها في بداية شهر يونيو نظرًا للمساهمة في إنجاح اختبارات الثانوية العامة في القطاع وتخصيص عشرات المدارس لتقديم الطلبة فيها.