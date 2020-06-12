7 أطعمة بمثابة كولاجين طبيعي للحصول على بشرة مشرقة

تعتبر الأطعمة من الاساسيات الواجب الاهتمام بها من اجل الحصول على بشرة نضره ومشرقة، حيث تعد مغذي أساسي لخلايا البشرة.

وتعد الكثير من الأطعمة كنزاً من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن وغيرها من المواد، التي تعزز الكولاجين في الجلد وتعزز شباب وصحة البشرة، وتؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى بعض أهم الأطعمة التي تمنحك بشرة شابة على الدوام.

1- البيض

يدخل البيض في تركيبة العديد من الوصفات الطبيعية المعروفة بفوائدها في تجديد شباب البشرة، إذ إنه أحد أنواع المأكولات التي تشتمل على الكولاجين الطبيعي، وذلك في أغشية البيض وقشره. انطلاقاً من ذلك، من المهم جداً أن يكون البيض من الأطعمة الأساسية في نظامك الغذائي.

2- الكركم

استخدام الكركم في تحسين مظهر البشرة أمر شائع لدى كثيرات من النساء للحفاظ على بشرة شابة، لا سيما أن الكركم هو من أبرز التوابل في العديد من المطابخ العالمية. أضيفيه الى وجباتك الغذائية، مما يحافظ على بشرتك شابة ومشرقة وخالية من التجاعيد.

3- البرتقال والليمون

من المعروف أن الفيتامين سي أحد أبرز الفيتامينات المفيدة للبشرة وللحفاظ على شبابها. ولأن البرتقال والليمون من بين الأطعمة الأكثر احتواءً على هذا الفيتامين، فمن الضروري جداً عدم إهمالهما في نظامك الغذائي، وبذلك تعززين نسبة الكولاجين في البشرة وتؤخرين ظهور الخطوط الدقيقة فيها.

4- الشاي الأخضر

يمتلك الشاي الأخضر قدرة كبيرة على منح البشرة بريقا طبيعياً وتوهجاً لا مثيل له، إضافة الى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحافظ على شباب البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد. لذلك، واظبي على تناول كوبين من الشاي الأخضر يومياً.

5- النعناع الأخضر

تحتوي أوراق النعناع على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، فاستفيدي من هذه الخصائص ودللي بشرتك بالعناية والاهتمام اللازمين، لتحافظي على شباب بشرتك، بحيث تقومين باستهلاك أوراق النعناع الخضراء بشكل دوري.

6- الأعشاب والخضار الخضراء

تحتوي هذه الأطعمة على خصائص ومكونات لديها قدرة كبيرة على منع تفكك الكولاجين من البشرة وتعزيز عملية إنتاجه فيها. كما أنها في الوقت نفسه مغذية جداً ومفيدة، بالتالي لا تترددي في المواظبة على استهلاكها لشباب بشرتك، ولصحتك عموماً.

7- التوت

حمض الإيلاجيك، مادة طبيعية تحد من نسبة انخفاض الكولاجين في البشرة، كما تحمي خلايا البشرة من التلف الذي تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية. وهذه المادة موجودة بكثرة في التوت، لذلك واظبي على تناوله باستمرار وحافظي على بشرة شابة على الدوام.