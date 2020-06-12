النياية العامة تعقد دورة تدريبية لضباط شرطة المرور في أصول التحقيق

غزة-الرأي

افتتح رئيس المكتب الفني في النيابة العامة، المستشار حسام دكة، مع مدير شرطة المرور العميدعلي النادي، دورة تدريبية لضباط ومحققي شرطة المرور حول آليات تطبيق قانون المرور وأصول التحقيقات.

بدوره ،أكد المستشار دكة، أن الدورة تهدف لتوحيد الإجراءات، واكتساب المهارات، وتطوير القدرات لمأموري الضبط القضائي، بما يحقق رسالة العدالة والإنصاف، واستعادة الحقوق لأصحابها.

وتتضمن الدورة تعريفآ بقانون المرور واللوائح التنفيذية له، وأصول التحقيق في قضايا المرور، والخبرة والتوقيف، وتحديد المسئولية الجزائية بالنسب المؤية الناتجة عن الحوادث والتكييف القانوني بها، والتمييز بين إصابة العمل والحوادث المرورية، وصلاحيات وكيل النيابة ومأموري الضبط القضائي من واقع الملف الجزائي.