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المستشار عابد يستقبل الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب

12 حزيران / يونيو 2020 08:42

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غزة-الرأي

استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس وفداً من الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب ممثلاً بـ رجب البابا مدير عام الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب، و عادل المنسي مدير دائرة المغتربين، و علي الترامسي مسؤول الخطة التشغيلية بالإدارة، بحضور م. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم ومحمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للإقامات وشئون الأجانب
وأهم المشكلات التي تواجههم سواء أجانب أومواطنين، وأهمية الوثائق وجوازات السفر وشئون المغتربين والإفادات والمشروحات التي تقدم للمحاكم فيما تطلبه منهم أو يطلبه المواطنون.
وأكد الطرفان على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دائم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين القضاء والإدارة العامة لشؤون الأجانب وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع الوضع القائم وبما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.

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