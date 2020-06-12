التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة-الرأي

قام وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد بجولة تفقدية لمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة , وذلك بعد إستناف العمل فيه ضمن سياسة الحكومة في التخفيف من الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وفي سياق متصل اطلع حمد على سير العمل في المركز ومستوى الإلتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها حسب تعليمات وزارة الصحة خاصة مع هذه الشريحة الهشة التي تحتاج رعاية وعناية كبيرة .

وفي سياق متصل، أشاد حمد بمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وبجهود العاملين في المركز .

من ناحيته، أكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية على أن العمل في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يسير بنظام واتباع لكافة الإجراءات الوقائية