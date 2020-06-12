النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2528)  الجمعة 12/6/2020

1982م وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.

1974م منظمة التحرير الفلسطينية تتبنى برنامج النقاط العشر للعمل السياسي. الذي اعتبر بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993.