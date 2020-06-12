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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2528) الجمعة 12/6/2020
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية تتغلب على حجج الاحتلال وتجتمع بوزيري خارجية ألمانيا والأردن -(فيديو)
الأحمد: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بفلسطين
الصحة بغزة تعلن إنهاء حجر 940 مواطن
أبو مرزوق ينفي مزاعم إعلام الاحتلال وجود اختراقات إيرانية لمكتبه
غزة: تعافي 4 حالات جديدة من فيروس كورونا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يواصل وضع الخطط لضم أراضي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يحذر من انتشار الوباء بين العمال الأجانب
قضاة إسرائيليون: الضم سيُجرّم شخصيات إسرائيلية بمحاكم دولية
اسرائيل تغلق الباب أمام استثمارات صينية في 5G : واشنطن اهم
214 إصابة جديدة في إسرائيل ونتنياهو يهدد بالعودة للقيود
"المركزية الإسرائيلية" تصدر قرارها بخصوص استئناف الشيخ رائد صلاح في 16 الجاري
إسرائيل تشيد بقرار ترامب فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية
إسرائيل تقرر إغلاق أحياء تواجُد العمال للحد من كورونا
اخبار دولية
الإدارة الأمريكية مستعدة لمناقشته في حال كان محدودا : سلبيات مخطط الضم في…
ألمانيا تحذر: دول ستفرض عقوبات بسبب الضم وتعترف بفلسطين
423 ألف وفاة و7.5 ملايين إصابة بـ"كورونا" في العالم
البيت الأبيض يسعى لفتح قناة اتصال مع السلطة من خلال رجال أعمال
سفراء أُوروبيون خلال جولة بمناطق "ج": الضم مرفوض وانتهاكٌ خطيرٌ
أخبار عربية
مصر والجامعة تحذران من ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية جديدة
وزراء الصحة العرب يدعو لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خطر كورونا
أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية قد يطلق حرباً دينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“الجهاد”: واشنطن توفر الغطاء لجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين
فلسطين .. عدوى “كورونا” تنتقل من جنوب الضفة لشمالها.. إصابة جديدة في جنين…
حكومة الاحتلال تواصل الحرب على الرواية الفلسطينية.. 76 انتهاكا جديدا تمثلت في إصابات…
الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال
قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال جديدة تطال فتية والمستوطنون ينفذون هجمات إرهابية ويخطون…
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يحذر من انتشار الوباء بين العمال الأجانب
إسرائيل تجري إحصاء سكانياً في غور الأردن وتتحفظ على الخريطة النهائية لـ«الضمّ»
الأحمد: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بفلسطين
الخليج الإماراتية
دعوة لاستمرار الدعم العربي للتعليم في فلسطين
الأهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: «ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» لـ1106 بين أبنائنا بالخارج»
الشروق المصرية
إسرائيل: ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا
فتح تدعو أوروبا لمنع أي مساع قضائية أو سياسية لتجريم مقاطعة إسرائيل
وزراء الصحة العرب يدعو لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خطر كورونا
الاحتلال الإسرائيلي يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا
الغد الأردنية
ألمانيا تحذر: دول ستفرض عقوبات بسبب الضم وتعترف بفلسطين
الاحتلال يبدأ تعدادا لفلسطينيي مناطق “ج” بالضفة الغربية ضمن مخططه لضمّها
الجامعة العربية: قرار ضم أراض فلسطينية يقوض فرص السلام
الشرق القطرية
مخاوف إسرائيلية من عقوبات أوروبية
مسؤول مقرب من حفتر يطلب دعم إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويعتدي على ذويهما
حماس: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية "بلطجة"
مستوطنون يشعلون النار بأراضي "الساوية" و"يتما" جنوب نابلس
10 إصابات بحوادث سير متفرقة في محافظات غزة
هنية يستقبل طلبة غزة في كلية الشرطة بقطر
الاحتلال يُبعد حارسا للأقصى ٥ أشهر
القدس المحلية
انطلاق مظاهرة في الأغوار ظهر اليوم ضد قرار الضم
ماذا كتب سفير الإمارات في واشنطن لـ يديعوت عن الضم والتطبيع و
لمرابطة المبعدة هنادي الحلواني تروي تفاصيل ليلة اعتقالها
روضة جمعية برج اللقلق تُخرّج الفوج العشرين من زهرات القدس وزهورها
غزة: القبض على "لص" سرق 60 ألف دولار من شركة
فتح" تدعو أوروبا لمنع أي مساع قضائية أو سياسية لتجريم مقاطعة
فروانة: الاحتلال اعتقل 2024 فلسطينياً بينهم 264 طفلا منذ مطلع العام
نقابة الصحفيين تحذر من اتصالات يجريها ضباط اسرائيليون بوسائل إعلام وصحفيين فلسطينيين
الحياة الجديدة
الهدمي يبحث مع مديرة بعثة الصليب الأحمر التطورات في القدس المحتلة
أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوضع حد لـ"عنف المستوطنين"
السفير قوه وي: نتائج مرضية وملموسة للتعاون بين الصين وفلسطين
اشتية يدعو ألمانيا لزيادة ضغطها على إسرائيل لتتراجع عن مشروع الضم
الأيام
»مقبرة "الإسعاف" التاريخية بمدينة يافا في دائرة الاستهداف المتكرر
»"صلح طولكرم" تمدد توقيف الصحافي سامي الساعي
الاحتلال يستعد لإجراء تعداد سكاني في المناطق المستهدفة بالضم
» "التربية": ستتم مراعاة مصلحة الطلبة في امتحانَي الفيزياء والرياضيات
»إعادة اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاماً
بايدن: الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض مغادرة البيت الأبيض
»مسيرة حاشدة في رفح رفضاً لصفقة القرن ومخطط الضم
»وفاة مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير بخان يونس
وكالة صفا
اعتقال أسيرين محررين شمال نابلس
الاحتلال يقتحم "كفل حارس" بسلفيت لتأمين اقتحام المستوطنين
مستوطنون يضرمون النار بأراضي "الساوية" و"يتما" جنوب نابلس
الجهاد: أمريكا تمارس سلوكا استعلائيا واستعماريا
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل
214 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"
توقيع مذكرة لتعميم قضايا النوع الاجتماعي بقطاع التعليم العالي
وفاة فلسطينيين بـ "كورونا" في السعودية
الاحتلال يبعد حارسًا عن الأقصى لـ5 أشهر ويمدد توقيف آخر
مؤسسات إعلامية لاتينية تطالب بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين
وكالة الرأي الفلسطينية
الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها كحول في غزة
المجلس البلدي الجديد لمخيم المغازي يتسلم مهامه
الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 11 يونيو 2020
التنمية الاجتماعية و مجمع كمال عدوان الطبي يبحثان التعاون المشترك
التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
زراعة خانيونس تتفقد مزارعي الحمضيات في منطقة"الفخاري"
المستشار عابد يستقبل الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب
"النقل والمواصلات "تنظم ورشة عمل لتطوير ميناء غزة البحري
فلسطين اليوم
د. الحساينة: العقوبات الأمريكية على محكمة لاهاي دعم للكيان الصهيوني
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الهباش: قرار ترامب سخيف يكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية
سما نيوز
في حوار مع صحيفة سعودية.. أولمرت : نتنياهو يسعى إلى إشعال المنطقة مع خطة الضم
كان": السفير العمادي لن يأتي الى قطاع غزة هذا الشهر.. والأموال ربما تدخل خلال ايام
فياض يرد على ما نسب إليه من تصريحات بشأن أزمة الرواتب
الاحتلال الاسرائيلي يُعيد اعتقال الأسير حسين لحظة الإفراج عنه
الهدمي يبحث مع مديرة بعثة الصليب الأحمر التطورات بالقدس
البرغوثي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لحركة المقاطعة وللشعب الفلسطيني
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الخطّة الفلسطينيّة المضادة: إعادة تدوير لمبادرة عباس عام 2018
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- 12 حزيران (يونيو)
- 2003م قيام الوحدات الخاصة الإسرائيلية باغتيال المجاهدين: صالح جرادات، وفادي جرادات من سرايا القدس سيلة الحارثية قضاء جنين.
- 1982م وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1974م منظمة التحرير الفلسطينية تتبنى برنامج النقاط العشر للعمل السياسي. الذي اعتبر بداية التحول من العمل الثوري لتحرير فلسطين إلى العمل السياسي الذي قاد لاحقاً إلى التفاوض مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993.