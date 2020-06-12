"الدفاع المدني" يُنظّم جولات تفتيشية على صالات الأفراح والفنادق

غزة-الرأي

واصلت فرق الأمن والسلامة التابعة لمديرية الدفاع المدني جولاتها التفتيشية على صالات الأفراح والفنادق؛ لفحص مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة.

وقال الرائد "طه الطيف" مدير قسم الأمن والسلامة بمحافظة غزة، إنه تم الشروع بجولات تفتيشية جديدة على صالات الأفراح والفنادق بالتزامن مع قرار إعادة تشغيلها منذ عدة أيام؛ وذلك لمتابعة إجراءات السلامة العامة فيها، بما يضمن توفير بيئة آمنة لمرتاديها.

وتتضمن إجراءات الفحص والمعاينة داخل الصالات والفنادق: تفقد أجهزة الإطفاء، وخراطيم المياه الخاصة بها، إلى جانب لوحات الكهرباء، وأماكن المولدات، ومخارج الطوارئ.

وأشار "الطيف" إلى أن تلك الجولات تشمل الصالات والفنادق في جميع محافظات قطاع غزة، حيث بدأت في محافظة غزة كمرحلة أولى، لافتاً إلى تسليم إخطارات لعدد من الصالات المتضمنة مخالفات في شروط السلامة.

وأكد "الطيف" على ضرورة التزام أصحاب الفنادق والصالات الذين تم إخطارهم بتصويب أوضاعهم خلال المدة المحددة، مُحذراً من أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات القانونية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

ولفت إلى أنه سيتم توسيع نطاق الجولات التفتيشية لتشمل المسابح والشاليهات العامة والخاصة؛ لمعاينة وتفقد إجراءات السلامة فيها.

يشار أن هذه الجولات تأتي استمراراً لعمل أطقم الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني في التفتيش الدوري على المنشآت العامة والخاصة بقطاع غزة؛ ومعاينة إجراءات السلامة العامة فيها لتفادي أية حوادث تؤذي المواطنين وتُعرض حياتهم للخطر.