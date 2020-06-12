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ابو سلمية : الشراكة المجتمعية جزء لتعزيز المسئولية المجتمعية في تقديم الخدمة الصحية

12 حزيران / يونيو 2020 10:47

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غزة-الرأي

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية ، علي أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الخدمة والرعاية الصحية، جاء ذلك خلال استقباله الزيارات المتتالية لعدد من العائلات الغزية التي توافدت لشكر العاملين في المجمع علي تقديمهم أفضل الخدمات الصحية ومن بينهم عائلة ” البلبيسي ” وعائلة ” حواس ” .

وأوضح د. أبو سلمية مدي حرص واهتمام إدارة مجمع الشفاء الطبي بالسعي دوما لتقديم أفضل منظومة خدمات صحية ، حيث يعد مجمع الشفاء الطبي المؤسسة الصحية الأكبر على مستوي دولة فلسطين ويقدم30% من مجمل خدمات وزارة الصحة رغم الازمات التي تعصف بالقطاع الصحي وبمجمع الشفاء بشكل خاص .

مبينا أن إدارة المجمع تبقي سياسة الباب المفتوح مع الجمهور لتقبل كافة الشكاوي و الانتقادات وتعمل علي حلها بأسرع وقت .

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