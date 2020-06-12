"صباح " يبحث تعزيز خدمات الطوارىءبمجمع الشفاء الطبى مع الصليب الأحمر

غزة-الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة تطوير وتعزيز خدمات الطوارىء وخاصة فى مجمع الشفاء الطبى،وذلك خلال لقائه اليوم بوفد من مؤسسة الصليب الأحمر،وبحضور د.محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء و د.اياد أبو كرش مدير الطوارىء والعناية المركزة.

وتم اطلاع الوفد على خطة إدارة المستشفيات لترميم وتحسين أقسام الطوارىء بالمجمع وآليات تنفيذ مراحل الخطة ، الى جانب رصد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمة من قبل إدارة الشفاء لعرضها على الجهات الداعمة لبدء عملية التنفيذ وفق المخطط .

ويأتى هذا اللقاء عقب عدة لقاءات متكررة لبحث تطوير الطوارىء داخل المستشفيات بشكل متواصل بدعم من منظمة الصليب الأحمر لتنظيم وتحسين الخدمة المقدمة للمريض وصولا إلى الرضا العام داخل هذه الأقسام التى تعد المحطة الأولى لاستقبال المرضى .