وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش المسودة الأولى لمشروع الأشعة التداخلية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 16 طنًا من "الشوكولاتة" المخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي: نجاح زراعة شريان صناعي لطفل يبلغ من العمر عام ونصف وكالة الرأي الفلسطينية "صباح " يبحث تعزيز خدمات الطوارىءبمجمع الشفاء الطبى مع الصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية ابو سلمية : الشراكة المجتمعية جزء لتعزيز المسئولية المجتمعية في تقديم الخدمة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :صيانة شوارع المدينة بـ 300 مربع بلاط انترلوك وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يُنظّم جولات تفتيشية على صالات الأفراح والفنادق وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد ورشة عمل حول تنظيم عملية الذبح وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنقذ قطّتين علقتا في قناة للصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2528) الجمعة 12/6/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

الشفاء الطبي: نجاح زراعة شريان صناعي لطفل يبلغ من العمر عام ونصف

12 حزيران / يونيو 2020 10:59

1
1

غزة-الرأي

نجح الفريق الطبي متعدد التخصصات والتدخلات الجراحية ، بإجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر عام ونصف وبوزن 7 كيلو جرام ، كان يعاني من ورم في الرقبة من الجهة اليمني ، مع وجود ضغط الورم على مجري التنفس .

حيث أوضح د. إسماعيل الجدبة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع ، والذي قام بزراعة الشريان ،انه تقرر إجراء عملية جراحية من قبل جراحة الأطفال لاستئصال الورم ، حيث قام استشاري جراحة الأطفال د. إسماعيل نصار باستئصالة ونظرا لخطورة الحالة وضعنا أطباء الأوعية الدوية في حالة طوارئ تحسبا لحدوث نزيف أوقطع للشريان السباتي المغذي للدماغ ، مبينا أنه أثناء استئصال الورم مع جزء من الشريان السباتي أدي إلي قطع الدورة الدموية عن الدماغ من الجهة اليمني وقد قمت والفريق الطبي بزراعة شريان صناعي بحجم 5ملم وطول 6سم ووصل الشريان بالطرف السفلي والعلوي ، وبعد 3 ساعات من إجراء العملية تم رفع جهاز التنفس عن الطفل وهوة بحالة صحية جيدة جدا ولا يوجد أي مضاعفات على الحالة .

وأشار د. تيسر الطنة استشاري جراحة الأوعية والذي كان عضو مع الطاقم الطبي أثناء العملية الجراحية ، إلي ان هذه العملية نادرة الحدوث لطفل بهذا العمر والوزن ، وقد تم التواصل مع طواقم طبية من المملكة الأردنية الهاشمية للاستشارة حيث أبدوا استغرابهم ودهشتهم من كيفية نجاح مثل هذه العملية ونوعية التدخل الجراحي الصعب للطاقم المشرف على العملية ، مبينا انه وبالرجوع إلي الأبحاث والمراجع الطبية عن نوعية هذه العملية تبين ان هذه العملية سابقة على مستوي العالم بزراعة شريان صناعي .

هذا وقد شارك في إجراء العملية د. تيسير الطنة ود. مهند الحداد ود. عبد الهادي أبو شهلا من قسم جراحة الأوعية الدموية ود. إسماعيل نصار استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمجمع ود. أغيد المبيض استشاري جراحة الوجه والفكين ود. هشام الزيناتي رئيس قسم التخدير ود. قاسم اليازجي أخصائي التخدير إضافة إلي الحكماء حسين الكيلاني ومحمود حسن .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟