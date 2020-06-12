الشفاء الطبي: نجاح زراعة شريان صناعي لطفل يبلغ من العمر عام ونصف

غزة-الرأي

نجح الفريق الطبي متعدد التخصصات والتدخلات الجراحية ، بإجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر عام ونصف وبوزن 7 كيلو جرام ، كان يعاني من ورم في الرقبة من الجهة اليمني ، مع وجود ضغط الورم على مجري التنفس .

حيث أوضح د. إسماعيل الجدبة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع ، والذي قام بزراعة الشريان ،انه تقرر إجراء عملية جراحية من قبل جراحة الأطفال لاستئصال الورم ، حيث قام استشاري جراحة الأطفال د. إسماعيل نصار باستئصالة ونظرا لخطورة الحالة وضعنا أطباء الأوعية الدوية في حالة طوارئ تحسبا لحدوث نزيف أوقطع للشريان السباتي المغذي للدماغ ، مبينا أنه أثناء استئصال الورم مع جزء من الشريان السباتي أدي إلي قطع الدورة الدموية عن الدماغ من الجهة اليمني وقد قمت والفريق الطبي بزراعة شريان صناعي بحجم 5ملم وطول 6سم ووصل الشريان بالطرف السفلي والعلوي ، وبعد 3 ساعات من إجراء العملية تم رفع جهاز التنفس عن الطفل وهوة بحالة صحية جيدة جدا ولا يوجد أي مضاعفات على الحالة .

وأشار د. تيسر الطنة استشاري جراحة الأوعية والذي كان عضو مع الطاقم الطبي أثناء العملية الجراحية ، إلي ان هذه العملية نادرة الحدوث لطفل بهذا العمر والوزن ، وقد تم التواصل مع طواقم طبية من المملكة الأردنية الهاشمية للاستشارة حيث أبدوا استغرابهم ودهشتهم من كيفية نجاح مثل هذه العملية ونوعية التدخل الجراحي الصعب للطاقم المشرف على العملية ، مبينا انه وبالرجوع إلي الأبحاث والمراجع الطبية عن نوعية هذه العملية تبين ان هذه العملية سابقة على مستوي العالم بزراعة شريان صناعي .

هذا وقد شارك في إجراء العملية د. تيسير الطنة ود. مهند الحداد ود. عبد الهادي أبو شهلا من قسم جراحة الأوعية الدموية ود. إسماعيل نصار استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمجمع ود. أغيد المبيض استشاري جراحة الوجه والفكين ود. هشام الزيناتي رئيس قسم التخدير ود. قاسم اليازجي أخصائي التخدير إضافة إلي الحكماء حسين الكيلاني ومحمود حسن .