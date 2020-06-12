مباحث التموين تضبط 16 طنًا من "الشوكولاتة" المخالفة للمواصفات

غزة-الرأي

ضبطت مباحث التموين 16 طنًا من الشوكولاتة المخالفة للمواصفات بحوزة أحد التجار، خلال جولة ميدانية على محال وأسواق مدينة غزة.

وبين المقدم أحمد قنيطة مسؤول دائرة مباحث التموين أن سبب الضبط والتحفظ على الكمية المضبوطة هو مخالفتها للمواصفات الصحية، والقوانين المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد الوطني.



ولفت "قنيطة" إلى أن الكمية المضبوطة غير ملتزمة بتعليمات "تعريب المنتج" والتي تلزم صاحبها بتوضيح مواصفاتها "باللغة العربية" للمستهلك، وتاريخ إنتاجها، ومدى صلاحيتها.

وفي سياق آخر، ذكر قنيطة أنه تم ضبط كمية أخرى من البسكويت منتهي الصلاحية بحوزة تاجر آخر قوامها 250 كيلوجراماً، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة التاجرين إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية.