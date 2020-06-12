مدير عام المستشفيات يناقش المسودة الأولى لمشروع الأشعة التداخلية

غزة-الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، المسودة الأولى لمشروع الاشعة التداخلية ، وذلك خلال لقائه بوفد من مجمع الشفاء الطبى يترأسه مديرها العام د.محمد أبو سلمية و أ.ابراهيم عباس مدير الأشعة و الرصد الاشعاعى و مدير الدائرة الطبية د.أحمد شتات و أ.فادى رمضان رئيس قسم المشاريع.

و أكد د.صباح على أهمية هذا المشروع في تطوير الخدمة المقدمة لما لها من تأثيرات ايجابية على تطوير الخدمة و تقليل وقت العمليات و اجراء مداخلات صحية متقدمة قد توفر على المريض عدة مضاعفات.

و أوضح د. صباح أنه تم خلال اللقاء دراسة توفر المكونات الاساسية للمشروع و تحديدا من الطواقم الطبية التى تعد الركيزة الأساسية لتلك الخدمة في قطاع غزة و التى تعتبر خدمة نوعية من المداخلات الطبية و تحسن من جودة الأداء .

و أضاف:”تم الاطلاع على كافة مكونات المشروع و التكلفة التقديرية له و الاستماع الى الأطراف المشاركة مؤكدا على أنه من أولويات العمل لتنفيذه في السنوات القادمة.