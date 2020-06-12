مدير عام المستشفيات يكرم مدير شرطة المستشفيات المقدم ” زقوت “

غزة-الرأي

كرم د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة،المقدم محمود زقوت مدير شرطة المستشفيات في محافظات قطاع غزة ،و ذلك بعد لمس الآثار الايجابية في ضبط الحالة الأمنية داخل مرافق وزارة الصحة.

و ثمن د.صباح جهوده و تحديدا في رفع مستوى التعاون و زيادة التنسيق بين الوزارة و هذا الجسم الشرطى الذى تم تشكليه بشكل مستقل و بمرجعية واضحة ساهمت بشكل كبير في ترتيب أداء المستشفيات من ناحية شرطية و أمنية،لمسها المواطن و المريض معا.

و دعا د.صباح الى مضاعفة هذه الجهود و التعاون لحفظ أمن المستشفيات بما يخدم مصلحة المريض.