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شرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس الأقصى

12 حزيران / يونيو 2020 11:36

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اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حارس المسجد الأقصى محمد سنجلاوي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الشرطة اقتادت سنجلاوي إلى مركز تحقيق "القشلة" في القدس.

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