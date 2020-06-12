شرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حارس المسجد الأقصى محمد سنجلاوي.
وأفادت مصادر مقدسية، أن الشرطة اقتادت سنجلاوي إلى مركز تحقيق "القشلة" في القدس.
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12 حزيران / يونيو 2020 11:36
اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حارس المسجد الأقصى محمد سنجلاوي.
وأفادت مصادر مقدسية، أن الشرطة اقتادت سنجلاوي إلى مركز تحقيق "القشلة" في القدس.
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