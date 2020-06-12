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"جودة البيئة" توضح حالة مياه بحر قطاع غزة هذا العام

12 حزيران / يونيو 2020 11:55

بحر غزة
بحر غزة

غزة - الرأي

أعلنت سلطة جودة البيئة حدوث تحسن في جودة مياه شاطئ محافظات غزة بحسب آخر فحص أجرته بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية - مايو 2020، بالمقارنة مع فحص دورة أبريل.

وأوضحت السلطة أن طول الشاطئ الصالح للسباحة بحسب فحص دورة مايو/أيار بلغ 25% من طول الشاطئ.

وأشارت إلى بقاء جزء كبير من الشاطئ ملوثا الى الآن يعود لتأخر تشغيل محطة معالجة المياه العادمة المركزية لمحافظتي غزة والوسطى بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.
جميع مضخات المياه العادمة الواقعة على شاطئ محافظتي غزة وشمال غزة توقفت تماما عن التصريف للشاطئ.

وتوفعت  حدوث تحسن إضافي في جودة مياه شاطئ كل من محافظتي غزة وشمال غزة عند إجراء فحص دورة شهر يونيو/ حزيران الجاري.



 

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