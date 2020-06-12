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الصحة تعقد دورة تدريبية للعاملين بإدارة صحة رفح حول فيروس كورونا

12 حزيران / يونيو 2020 12:08

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غزة-الرأي

 عقدت ادارة صحة رفح بمشاركة فريق السلامة و الوقاية ضد العدوى  دورة تدريبية للعاملين بإدارة صحة رفح حول فيروس كورونا برئاسة الدكتور هيثم عمران دوره تدربيه للعاملين بالمراكز الصحية بمحافظة رفح ، بحضور مدير صحة رفح الدكتور فواز أبو زيادة و مدير اداري صحة رفح جمال بارود ، وذلك في إطار تثقيف العاملين على كيفية الوقاية داخل وخارج المؤسسات الصحية، وكيفية التعامل مع المرضى والمشتبه إصابتهم  و اتخاذ اجراءات السلامة خلال عملهم بمراكز الحجر الصحي و استقبال حالات مرضى الجهاز التنفسي ..

بدوره ، اكد مدير فريق السلامة و الوقاية الدكتور هيثم عمران ،على  ان العاملين في مجال الرعاية الصحية هم في الأساس ركائز الاستجابة الرئيسية لمواجهة هذا الفيروس كوفيد-19 ” ، و ” بدون العاملين في مجال الرعاية الصحية ، لن نتمكن من إيقاف هذه الجائحة التي هددت حياة الاف المواطنين ، لذلك يجب تدريبهم و تجهيزهم على كيفية التعامل مع هذا الفيروس القاتل” .
من جانبه ،شكر الدكتور فواز أبو زيادة ، فريق السلامة و الوقاية ضد العدوى بالمحافظات الجنوبية القائم على هذه الدورة ، مؤكدا على أن إدارة صحة رفح لن تتدخر أي جهد في سبيل حماية العاملين فيها والمرضى المترددين وستستمر في كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

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