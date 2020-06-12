إصابة 5 مواطنين بينهم 3 صحفيين خلال مسيرة كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحفيين، اليوم الجمعة، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وذكر منسق "المقاومة الشعبية في كفر قدوم" "مراد شتيوي"، أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، عقب انطلاق المسيرةالسلمية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة المطاطية والأسفنجية وقنابل الغاز والصوت، ما إدى الى إصابة 5 مواطنين، بينهم الصحفيين مصور وكالة "وفا" أيمن نوباني، ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتيه، ومصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.