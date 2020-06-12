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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين

12 حزيران / يونيو 2020 03:40

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع جيش الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله المحتلة.

وانطلق المشاركون في المسيرة، عقب صلاة اليوم الجمعة، من وسط القرية، باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بخطة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة، فيما أدت قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال إلى اشتعال النيران بالأراضي والحقول المجاورة وأشجار الصبار.

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