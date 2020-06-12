الأوقاف تكشف حيثيات انهيار جدار قرب مسجد بخان يونس

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توضيحًا بخصوص حيثيات انهيار جدار بالقرب من مسجد الحارث في منطقة الزنة بخان يونس، قبل إقامة صلاة الجمعة ظهر اليوم.

وأوضحت الأوقاف أن وفدًا من مديرية أوقاف خانيونس توجه إلى مكان الحادث واتضح بعد التواصل مع لجنة إعمار المسجد أن ما حدث هو سقوط جدار قديم بالقرب من "عريش" مؤقت من النايلون أقامه المواطنون لإقامة صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال.

ونوهت الوزارة أن المسجد المذكور هو أحد المساجد التي دمرت خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م، وجاري إعادة إعماره، مؤكدةً أن الجدار الذي سقط ليس من جدران المسجد الذي يجري إعادة إعماره.

وتمنت الشفاء العاجل والسلامة للأطفال المصابين، بإذن الله تعالى.