وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 5 مواطنين بينهم 3 صحفيين خلال مسيرة كفر قدوم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد دورة تدريبية للعاملين بإدارة صحة رفح حول فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "جودة البيئة" توضح حالة مياه بحر قطاع غزة هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يكرم مدير شرطة المستشفيات المقدم ” زقوت “ وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش المسودة الأولى لمشروع الأشعة التداخلية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 16 طنًا من "الشوكولاتة" المخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي: نجاح زراعة شريان صناعي لطفل يبلغ من العمر عام ونصف وكالة الرأي الفلسطينية "صباح " يبحث تعزيز خدمات الطوارىءبمجمع الشفاء الطبى مع الصليب الأحمر
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تكشف حيثيات انهيار جدار قرب مسجد بخان يونس

12 حزيران / يونيو 2020 03:48

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توضيحًا بخصوص حيثيات انهيار جدار بالقرب من مسجد الحارث في منطقة الزنة بخان يونس، قبل إقامة صلاة الجمعة ظهر اليوم.

وأوضحت الأوقاف أن وفدًا من مديرية أوقاف خانيونس توجه إلى مكان الحادث واتضح بعد التواصل مع لجنة إعمار المسجد أن ما حدث هو سقوط جدار قديم بالقرب من "عريش" مؤقت من النايلون أقامه المواطنون لإقامة صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال.

ونوهت الوزارة أن المسجد المذكور هو أحد المساجد التي دمرت خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م، وجاري إعادة إعماره، مؤكدةً أن الجدار الذي سقط ليس من جدران المسجد الذي يجري إعادة إعماره.

وتمنت الشفاء العاجل والسلامة للأطفال المصابين، بإذن الله تعالى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟