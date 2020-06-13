كريستيانو رونالدو بعد التأهل لنهائي كأس إيطاليا: حققنا هدفنا وسنذهب إلى روما

في أول تعليق له عقب المباراة، شارك النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ولاعب اليوفنتوس الإيطالى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من مباراة فريقه أمام ميلان، والتي تأهل بعدها إلى نهائي كأس إيطاليا، وعلق قائلاً:"كانت عودة مختلفة حققنا هدفنا فلنذهب إلى روما".

يشار إلى أنه تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا رغم التعادل السلبى أمام ضيفه ميلان، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى إياب نصف نهائى المسابقة، وهي أول مباراة تقام في إيطاليا بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت على ملعب "سان سيرو" قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، حيث سجل الكرواتى أنتى ريبيتش للروسونيرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لليوفى فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء ليتأهل اليوفى بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وأهدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لليوفى فى الدقيقة 15، ارتدت فى اسفل القائم الأيمن لدوناروما حارس ميلان، بعد أن تم احتساب الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو التى أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الروسونيرى. وتعرض الكرواتى أنتى ريبيتش مهاجم ميلان للطرد فى الدقيقة 17 بعد تدخل عنيف على البرازيلى دانيلو.

وسيواجه يوفنتوس فى المباراة النهائية، الفائز من مجموع نتيجة مبارتى نابولى وإنتر ميلان، حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين غدا السبت على ملعب "ساو باولو"، حيث حقق نابولى الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه الإسبانى فابيان رويز. وستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 17 يونيو الجارى بملعب "الأولمبيكو" فى العاصمة روما.