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ليفانتى يخطف تعادلا مثيرا من فالنسيا فى الدوري الإسباني

13 حزيران / يونيو 2020 06:52

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خطف فريق ليفانتى تعادلا قاتلا من ضيفه فريق فالنسيا، بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، التى عادت منافساتها أول أمس الخميس، بلقاء إشبيلية وريال بيتيس، بعد غياب 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

انتظر فالنسيا حتى الدقيقة 89 من زمن المباراة ليسجل هدف التقدم، عن طريق مهاجمه رودريجو، ولكن نجح جونزالو ميليرو، فى إدراك هدف التعادل لفريق ليفانتى فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

وتعرض روجرر مارتى، لاعب فريق ليفانتى، للطرد فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.  

بهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده للنقطة 43 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد ليفانتى، عند 34 نقطة فى المركز الثاني عشر، بينما يتصدر فريق برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة 28 من الليجا، اليوم السبت، بإقامة 4 مباريات، أبرزهم مواجهة برشلونة مع مضيفه فريق ريال مايوركا.

وتختتم غدا الأحد، بإقامة 3 مباريات، بلباو يستضيف أتلتيكو مدريد، ريال مدريد يلعب مع إيبار وريال سوسيداد يقابل أوساسونا.

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