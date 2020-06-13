النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2529 )  السبت 13/6/2020

1980م إعلان البندقية ومن أهم النقاط التي تضمنها بيان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية:حان الوقت لتطبيق المبدأين المعترف بهما عالمياً من قبل المجموعة الأوروبية وتطبيقها، وهما حق جميع دول المنطقة في الوجود والأمن ومنها (إسرائيل)، والعدل الشامل لكل الشعوب بما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حق جميع بلدان المنطقة العيش بسلام داخل حدود أمنة معترف بها، يتوجب أن تحظى القضية الفلسطينية التي لا يمكن اعتبارها قضية لاجئين، بحل عادل ويتعين وضع الشعب الفلسطيني المؤمن بوجوده كشعب في مكانة تخوله ممارسة حقه كاملاً في تقرير المصير بطريقة ملائمة وضمن إطار الحل السلمي الشامل.

1980م إعلان البندقية ومن أهم النقاط التي تضمنها بيان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية:حان الوقت لتطبيق المبدأين المعترف بهما عالمياً من قبل المجموعة الأوروبية وتطبيقها، وهما حق جميع دول المنطقة في الوجود والأمن ومنها (إسرائيل)، والعدل الشامل لكل الشعوب بما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حق جميع بلدان المنطقة العيش بسلام داخل حدود أمنة معترف بها، يتوجب أن تحظى القضية الفلسطينية التي لا يمكن اعتبارها قضية لاجئين، بحل عادل ويتعين وضع الشعب الفلسطيني المؤمن بوجوده كشعب في مكانة تخوله ممارسة حقه كاملاً في تقرير المصير بطريقة ملائمة وضمن إطار الحل السلمي الشامل.