http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2529 ) السبت 13/6/2020
أخبار فلسطينية
سجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
حماس تستنكر تباهي دبلوماسي إماراتي بإدانة بلاده للمقاومة
الخارجية الفلسطينية تدين التهديدات والعقوبات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية
ترحيب فلسطيني بإدانة المحكمة الأوروبية فرنسا لمعاقبتها مؤيدين لفلسطين
حملة فلسطينية تطالب السلطة بإقالة الوزير المالكي
40 ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أوقاف غزة تسمح باستئناف جلسات تحفيظ القرآن بالمساجد
لهندي : يجب تفعيل خيارات المقاومة لمواجهة خطة الضم
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يبارك قرار ترامب بمعاقبة محكمة الجنايات الدولية
إسرائيل تتجاوز الـ200 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تخفيف القيود
مخاوف إسرائيلية من عقوبات أوروبية
محللون إسرائيليون: قرار الضم متعلق بموقف الجيش الإسرائيلي والشاباك
وزير الاتصالات الإسرائيلي يغلق الباب أمام استثمارات صينية في شبكة
الحكومة الإسرائيلة تصادق غدا على خطة إقامة مستعمرة ترامب في
اختيار رئيس للشاباك اختبار لجدية تحالف نتنياهو - غانتس
إسرائيل ردًا على الإمارات: خطة ترامب نقطة انطلاق للسلام
اجتماع إسرائيلي لشرعنة 1200 وحدة استيطانية في الضفة
هآرتس: اتفاق بين أسرى حماس وإسرائيل لتحسين ظروف السجون
معاريف":إسرائيل تدرس بسط السيادة على المستوطنات فقط في
اخبار دولية
أعضاء في الكونغرس يطالبون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين
وزير الخارجية التركي يدعو لإظهار موقف إسلامي ودولي ضد خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية
أخبار عربية
العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام
في رسالة نادرة للشعب الإسرائيلي.. سفير إماراتي يحذر من ضم أراض بالضفة
أجاك اليهودية تحتفي بمشاركة قرقاش في منتداها 2020
مخيمات بيروت تجدد دعمها والتفافها حول الرئيس
فايننشال تايمز: السعودية تدرس إلغاء الحج بسبب كورونا
الرابطة المغربية للشباب تؤكد رفضها لمخطط الضم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
صفقة القرن” واستشهاد إياد الحلاق في لبّ التحريض الإعلاميّ الإسرائيلي على الفلسطينيين
“الجبهة الشعبية”: الإمارات تساند إسرائيل ضد مصالح وأمن العرب
الجهاد”: إسرائيل أخلت بالتزامات وعدت بها الإمارات
فلسطين.. الاحتلال يبعد أحد حراس الأقصى ويعتقل آخر ويصادر أموالا من أحد المنازل…
نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب أعضاءها بعدم التجاوب مع اتصالات الاحتلال وتدعو المسؤولين لمقاطعة…
الشرق الاوسط
العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام
المستوطنون يحاصرون نتنياهو وترمب عبر اليمين الأميركي
الخليج الامارتية
أغلبية «إسرائيلية» تؤيد ضم الضفة وتزايد شعبية «الليكود»
الشروق المصرية
بعد اختفاء زائريها بسبب كورونا..طفرة في المواليد بحديقة حيوان فلسطينية
الصحة الفلسطينية: إصابتان لطفلين بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 669
130 حالة وفاة و1964 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم
الاهرام المصرية
إصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة كفر قدوم
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال
الغد الأردنية
توقفوا عن وصف إسرائيل بأنها يهودية ديمقراطية
مسيرة بالأغوار ضد الضم.. والمستوطنون يعتدون على فلسطينيين
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل بحال ضمت مناطق بالضفة
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرين محررين شمال نابلس
الاتحاد الأوروبي: خطط الضم الإسرائيلية انتهاك خطير للقانون الدولي
مخاوف إسرائيلية من عقوبات أوروبية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس: محاولات سفير الإمارات البحث عن مشتركات مع الاحتلال استجداءٌ للتطبيع
يافا.. صلاة حاشدة قرب مقبرة "الإسعاف" رفضاً لإزالتها
الأوقاف تصدر توضيحًا حول انهيار جدار مسجد في خان يونس
الزراعة تُرجِّح إنتاج 25 ألف طنٍّ من البصل الموسم الحالي
"أونروا" تتجاهل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بفصل العاملين على رعايتهم
سياسيون وحقوقيون: قرار التحلُّل من الاتفاقيات غير كافٍ لمواجهة "الضم"
القدس المحلية
صحة غزة: إجراء 68 عينة بدون تسجيل إصابات
مستوطنون يضرمون النيران بأراضي مادما
الشعبية والديمقراطية تدينان القرار الأميركي ضد الجنائية الدولية
غزة: إصابتان خلال إخماد حريق بمنزل
تسجيل حالة شفاء من كورونا في قلقيلية
سعد: 65 ألف طفل يعملون بالسوق المحلي
مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين ومركباتهم بالخليل
مستوطنون يعتدون بالضرب على شابين في الاغوار
الحياة الجديدة
وفاة سيدة متأثرة بجروحها في حادث سير بجنين
الخارجية: الارهاب الامريكي للجنائية الدولية تصعيد خطير
الاحتلال يفرج عن حارس المسجد الاقصى المبارك محمد السنجلاوي
الأيام
»إصابة طفلين بفيروس كورونا في السموع
»مناورات الاحتلال تحوّل قريتي العقبة وتياسير إلى ساحة حرب
»أهالي حارس يؤدون الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيطان
»إصابات بالرصاص في مسيرة كفر قدوم
»مقبرة "الإسعاف" التاريخية بمدينة يافا في دائرة الاستهداف المتكرر
»بايدن: الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض مغادرة البيت الأبيض
»"صلح طولكرم" تمدد توقيف الصحافي سامي الساعي
وكالة صفا
نواب "التغيير والإصلاح" بالضفة يرفضون بشدة اتفاقية "سيداو"
الاحتلال يعتقل شابًا من قباطية على حاجز عسكري بالأغوار
قاسم: سفير الإمارات بواشنطن يستجدي التطبيع مع "إسرائيل"
الأمن يمنع إقامة عزاء لشلح بطمون ويعتقل القائمين عليه
"مكافحة الفساد" تعلن تمديد موعد المسابقة الشبابية لنهاية حزيران
النخالة وقيادة "تحالف القوى" بلبنان يبحثان أوضاع المخيمات
الفلاحات: الاحتلال سيلجأ لمحاولة تطبيق "التهجير الناعم"
وفاة شقيقين من النقب المحتل بفيروس كورونا
وكالة الرأي الفلسطينية
130 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
استئناف حلقات التحفيظ والدورات القرآنية في مساجد غزة غدًا
الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة رافضة لخطة الضم
الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه غرب بيت لحم
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين
"جودة البيئة" توضح حالة مياه بحر قطاع غزة هذا العام
الصحة تعقد دورة تدريبية للعاملين بإدارة صحة رفح حول فيروس كورونا
فلسطين اليوم
مخابرات السلطة تعتقل 5 من كوادر الجهاد الاسلامي في بلدة طمون
أبو طه: د. شلح أولى أهمية كبيرة لتطوير سرايا القدس فأصبحت ترد الصاع صاعين
مساجد غزة تؤدي صلاة الغائب على فقيد فلسطين والأمة د. شلح
صحفية عبرية تزعم: اتفاق بين مصلحة سجون الاحتلال وأسرى "حماس"
كتائب القسام: عمليات أسر جنود الاحتلال مستمرة
لجنة دعم الصحفيين تطالب بحماية الصحفيين من التغول الإسرائيلي
وزارة التربية والتعليم تشكّل لجنة متخصصة لمتابعة تظلمات الطلبة
لجنة دعم الصحفيين تطالب بالأفراج عن الصحفي سامي الساعي
مالية رام الله: 863 مليون شيكل عجز مالي في شهر مايو أيار الماضي
سما نيوز
فريق إسرائيلي لصياغة الحلول بعد إلغاء "قانون التسوية".. واجتماع مع فريدمان الأحد
يديعوت: غزة تحاور إسرائيل عبر "البالونات المتفجرة".. وتبعث رسائل تحذيرية من خطة الضم
السلطة الفلسطينية تسعى لتسجيل سكانها ومنحهم جوازات سفر دون الحاجة إلى تدوينهم في إسرائيل
هارتس تكشف عن اتفاق بين أسرى حماس وإسرائيل لتحسين ظروف السجون
مستوطنون يضرمون النيران بأراضي مادما
اسرائيل تعمل على نقل مقر المخابرات العسكرية إلى النقب
تجديد الاداري وتمديد توقيف أسرى
شرطة جنين تقبض على فار من العدالة
"الإعلام" تجدد المطالبة بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين
عرب 48
فتح وحماس تستنكران مجاهرة العتيبة برغبة الإمارات بالتطبيع.. "سلّم مجاني لنتنياهو"
الصحة الفلسطينيّة: إصابة طفلين بكورونا بالسموع في الخليل
فتح وحماس تستنكران مجاهرة العتيبة برغبة الإمارات بالتطبيع.. "سلّم مجاني لنتنياهو"
الصحة الفلسطينيّة: إصابة طفلين بكورونا بالسموع في الخليل
غزة: "ضربوا الحجة صفية لتتنازل عن أرضها"
إصابات تشمل صحافيين في مسيرتي كفر قدوم ونعلين الأسبوعيتين
وكالة وفا
سعد يحذر من تعاظم مخاطر تشغيل الأطفال في فلسط
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويحطمون زجاج
الاحتلال يعتقل شابا من قباطية على حاجز عسكري ...
"بلاطة" يتوج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم ل
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 حزيران (يونيو)
- 2006م الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية على سيارة مدنية في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة نحو عشرين آخرين بجراح.
- 2006م إصابة ثلاثة مستوطنين في قصف صاروخي نفّذته "ألوية الناصر صلاح الدين" واستهدف مغتصبتي "أسديروت" و"نتيف هعتسرا".
- 2001م سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيّ توافق على مبادرة "تينت" الأمريكيّة و القاضية بجمع أسلحة المقاومة الفلسطينيّة و منع انطلاق العمليّات الفدائيّة من أراضيها .
- 1980م إعلان البندقية ومن أهم النقاط التي تضمنها بيان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية:حان الوقت لتطبيق المبدأين المعترف بهما عالمياً من قبل المجموعة الأوروبية وتطبيقها، وهما حق جميع دول المنطقة في الوجود والأمن ومنها (إسرائيل)، والعدل الشامل لكل الشعوب بما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حق جميع بلدان المنطقة العيش بسلام داخل حدود أمنة معترف بها، يتوجب أن تحظى القضية الفلسطينية التي لا يمكن اعتبارها قضية لاجئين، بحل عادل ويتعين وضع الشعب الفلسطيني المؤمن بوجوده كشعب في مكانة تخوله ممارسة حقه كاملاً في تقرير المصير بطريقة ملائمة وضمن إطار الحل السلمي الشامل.
- 1978م إسرائيل تنشئ ميليشيا "جيش جنوب لبنان" برئاسة الرائد اللبناني المنشق سعد حداد. بلغ عدد أفرادها نحو خمسة عشر ألف عنصر، وأوكلت إليها مهمة حماية الحدود الشمالية للدولة العبرية من هجمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وقد انهارت تلك الميليشيا تحت وقع ضربات المقاومة في أيار (مايو) عام 2000، وهرب عناصرها إلى إسرائيل واستسلم قسم آخر منهم للسلطات اللبنانية، وذلك بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعيش قائد الميليشيا أنطوان لحد، الذي خلف سعد حداد بعد وفاته، في إسرائيل.
-