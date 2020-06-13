طرق لتنمية المهارات خلال الإجازة

كل مراهق ومراهقة لديهم شغف لاكتساب المعارف بأية وسيلة، وهو ما يجعلهم يبحثون دائماً عن طرق لتنمية مهاراتهم؛ خاصة خلال فترة إجازاتهم لشعورهم بوقت فراغ وطاقة لديهم تدفعهم لاكتساب المهارات، وبحسب خبيرة التنمية البشرية الدكتورة سناء الجمل، أنه على مدار السنة، ينشغل الطلاب في حياتهم الأكاديمية؛ فالعطلة الصيفية هي الوقت المثالي للطلاب للتركيز على الأشياء التي لا يستطيعون القيام بها خلال روتينهم المعتاد، تفتح وتيرة الصيف الهادئة ساحة ووقتاً للنمو الشخصي والتطور الشخصي.



التطبيقات التعليمية

أخذ دروس مجانية عن طريق خدمة التدريس عبر الإنترنت مجهزة بالكامل في جميع المجالات التعليمية، كالرسم والموسيقي وتعلم اللغات والرياضيات؛ حيث تحتوي أغلبيتها على لوحة بيضاء تفاعلية مع أدوات الرسم لجعل الدروس أكثر متعة، يمكنك أيضاً تسجيل الدروس أو إعادة تشغيلها لوقت لاحق، هذا مهم لأولئك الذين يجاهدون في تدوين الملاحظات والتركيز على الدرس في وقت واحد.

تعلم فن الخطابة العامة

سواء أكنت تخطط للتقدم للجامعة، أو التقدم إلى وظيفة، نميل جميعاً إلى الارتباط باللسان في كل مرة نتواصل بها مع الأشخاص؛ فيجب أن نتعلم هذه المهارة عاجلاً وليس آجلاً.

حتى في المناقشات والنقاشات الساخنة مع العائلة والأصدقاء، يمكنك فقط تقديم جمل مدروسة ومتماسكة إذا كانت لديك هذه المهارة، يمكنك التسجيل في فصل الخطابة العامة وتحسين ثقتك بمقدار عشرة أضعاف خلال فصل الصيف.



التصميم الجرافيكي

من المحتمل أن يكون التصميم الجرافيكي هو أكثر المهارات متعةً وتفاعلية للتعلم؛ حيث ترى النتائج على الفور وأمامك مباشرةً؛ فيمكنك أن تصبح مبدعاً أو فوضوياً كما تريد أن تصبح؛ فالأمر متروك لك تماماً وإلى أين يأخذك خيالك، ستتعلم كيفية إنشاء مفاهيم بصرية لنقل الأفكار، التي بدورها ستلهم وتأسر مديري الأعمال أو العملاء المستقبليين إذا قررت العمل لحسابهم الخاص بدوام جزئي أو بدوام كامل، لديك العطلة بأكملها وهذا أكثر من كافٍ للحصول على السيطرة الكاملة على البرنامج، يمكنك الوصول إلى برامج مثل Adobe Photoshop وAdobe Illustrator وCorel Draw وغيرها، هذه سهلة الاستخدام للغاية وسهلة الفهم؛ لذلك إذا قررت أن تتعلم ذاتياً بالكامل؛ فبضعة أشهر من التدريب والممارسة، ويمكنك إنتاج شعارات وإعلانات ونشرات وكتيبات مختلفة لشركات مختلفة، أو حتى لنفسك فقط، مثل: تعليق ملصق رائع لجدار غرفة نومك.



طور من شخصيتك

حان الوقت للعمل على تطوير شخصيتك الآن؛ فلن تكون منتجة فحسب؛ بل ستكون أيضاً هدية لنفسك ستؤتي ثمارها مدى الحياة، هناك العديد من الطرق التي يمكنك القيام بها لتطوير شخصيـتك.

يمكنك بناء موقع الويب الشخصي الخاص بك، وليس عليك أن تكون ذكياً في التكنولوجيا للقيام بذلك، إن البرامج مثل WordPress سهلة الاستخدام للغاية، فقط املأها بكل معلوماتك المهنية وأهدافك التي ستساعدك على بناء حياتك المهنية المستقبلية، يمكنك أيضاً بدء مدونتك وتوثيق الأشياء التي تهمك، يمكن أن تكون المواضيع بسيطة مثل روتينك الصيفي اليومي، أو شيء تحبه بشأن وصفات الطبخ، هذا سيأسر إبداعك وحماسك.

تعلم مهارات التنمية الشخصية الأخرى، إدارة أموالك ووقتك، ستساعدك هذه المهارات طوال حياتك، يمكنك الاتصال بالإنترنت والعثور على مواقع التمويل الشخصي وإدارة الوقت، التي يمكن أن تساعدك على التعلم. ستساعدك إدارة الوقت على إكمال المهام المدرسية المستقبلية أو المشاريع المهنية بشكل أكثر إنتاجية وكفاءة.