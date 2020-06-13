وكالة الرأي الفلسطينية ليفانتى يخطف تعادلا مثيرا من فالنسيا فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو رونالدو بعد التأهل لنهائي كأس إيطاليا: حققنا هدفنا وسنذهب إلى روما وكالة الرأي الفلسطينية موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخمد حريقًا بمنزل شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية 130 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية استئناف حلقات التحفيظ والدورات القرآنية في مساجد غزة غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة رافضة لخطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تكشف حيثيات انهيار جدار قرب مسجد بخان يونس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها

13 حزيران / يونيو 2020 07:06

1
1


شارك أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيلة تسمح بحظر الإعلانات على "يوتيوب" بسهولة دون استخدام أي تطبيقات أو برامج، وللتخلص من الإعلانات على المستخدم إضافة نقطة (.) بعد "com."  وذلك في عنوان URL الفيديو، أو رابط الفيديو، بحسب ما نقله موقع "أندرويد أثوروتي" التكنولوجي.
 
وفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، يعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على منع معظم (أو حتى جميع) الإعلانات، بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تقاطع المشاهدة.
 
ويمكن استخدام الخدعة على سطح المكتب أو الموبايل، لكن ووفقاً للخبراء، يجب استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية، وعقب تجربتها فسيتوقف "يوتيوب" على تقديم لك محتوى جديد الذي تستمتع به كما لن يحصلوا صاحبو الإعلانات على أموالهم أو أتعابهم المادية. وبالأحرى يعلم يوتيوب أن الأشخاص يستخدمون هذه الخدعة الآن، لذا سيقومون بتصحيح الثغرة عاجلاً أم آجلا.
 
في سياق آخر، حذفت شبكة "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، أكثر من 50 ألف فيديو تحتوي خطابات أنور العولقي، المرتبط بتنظيم "القاعدة".

وجدير بالذكر أنه كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة الحسابات المخترقة على شبكة اليوتيوب الاجتماعية والمتاحة للبيع بالفعل الآن عبر المتسللين على شبكة الإنترنت المظلم وذلك بحسب تقرير نشر عبر شبكة الأبحاث الأمنية IntSights، حيث يتم حاليا على الإنترنت المظلم عرض قوائم تضم المئات من حسابات المستخدمين على منصة بث الفيديو اليوتيوب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟