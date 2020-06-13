حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها



شارك أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيلة تسمح بحظر الإعلانات على "يوتيوب" بسهولة دون استخدام أي تطبيقات أو برامج، وللتخلص من الإعلانات على المستخدم إضافة نقطة (.) بعد "com." وذلك في عنوان URL الفيديو، أو رابط الفيديو، بحسب ما نقله موقع "أندرويد أثوروتي" التكنولوجي.



وفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، يعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على منع معظم (أو حتى جميع) الإعلانات، بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تقاطع المشاهدة.



ويمكن استخدام الخدعة على سطح المكتب أو الموبايل، لكن ووفقاً للخبراء، يجب استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية، وعقب تجربتها فسيتوقف "يوتيوب" على تقديم لك محتوى جديد الذي تستمتع به كما لن يحصلوا صاحبو الإعلانات على أموالهم أو أتعابهم المادية. وبالأحرى يعلم يوتيوب أن الأشخاص يستخدمون هذه الخدعة الآن، لذا سيقومون بتصحيح الثغرة عاجلاً أم آجلا.



في سياق آخر، حذفت شبكة "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، أكثر من 50 ألف فيديو تحتوي خطابات أنور العولقي، المرتبط بتنظيم "القاعدة".

وجدير بالذكر أنه كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة الحسابات المخترقة على شبكة اليوتيوب الاجتماعية والمتاحة للبيع بالفعل الآن عبر المتسللين على شبكة الإنترنت المظلم وذلك بحسب تقرير نشر عبر شبكة الأبحاث الأمنية IntSights، حيث يتم حاليا على الإنترنت المظلم عرض قوائم تضم المئات من حسابات المستخدمين على منصة بث الفيديو اليوتيوب.