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هكذا يمكنك حماية نفسك من رسائل واتس آب "الخبيثة"

13 حزيران / يونيو 2020 07:15

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أفادت تقارير جديدة أن بعض مستخدمي واتس آب يقعون ضحايا احتيال يستغل علاقات الناس وثقتهم بالمطورين، ويرسل المحتالون رسالة بسيطة من صديق تعرفه، ويدعي الصديق أنه غير قادر على تسجيل الدخول ويحتاج إلى استخدام رقم هاتفك للحصول على رمز تحقق.
 
ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، بمجرد أن تقدم الرمز باستخدام هاتفك سيسيطر المحتالون على حسابك وقائمة اتصالاتك التي ستستخدم للمضايقات بنفس الطريقة، بحسب ما نقله موقع "كوماندو".
 
والآن يقوم الهاكرز بإرسال رسائل إلى المستخدمين يزعم أنها من مطوري "واتسآب"، لذا عليك أن تكون يقظا دائما لمن يرسل لك الرسائل.
 
ولكي يحصل الهاكرز على ما يريدونه عليك أن تجيب على الرسالة وتقع في الفخ، لهذا عليك الاتصال بالصديق والتأكد إن كان هو الذي أرسل الرسالة أم لا.
 
بالإضافة إلى ذلك عليك الانتباه أن شركة واتس آب لن تبعث أبدا رسالة تطالب فيها معلومات عن تسجيل دخولك الشخصي.
 
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق "واتسآب"، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث "جوجل".

وجدير بالذكر أن واتس آب أكد أنه أجرى تصحيحا لمشكلة تتسبب فى ظهور أرقام هواتف بعض المستخدمين فى نتائج بحث جوجل، ويأتى حل المشكلة بعد أيام فقط من الإبلاغ عنها من جانب باحث تتبع المشكلة، وأرجع سببها إلى ميزة "Click to Chat '' الخاصة بواتس آب، والتى تنشئ رابطًا مبسطًا يمكن استخدامه للانضمام إلى الدردشة.

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