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العثور على أسنان حيوان عاش قبل 74 مليون عام

13 حزيران / يونيو 2020 07:23

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قال معهد أنتاركتيكا التشيلي إن باحثين من تشيلي والأرجنتين عثروا على أسنان في منطقة باتاغونيا النائية لحيوان من الثدييات عاش قبل 74 مليون سنة، وهي أقدم بقايا من هذا النوع تُكتشف حتى الآن في البلد الواقع بأميركا الجنوبية.
وعثر العلماء على الأسنان الصغيرة في منطقة حفر قريبة من متنزه توريس ديل باين الوطني، وهي منطقة بعيدة في باتاغونيا تشتهر بقممالأنديز المغطاة بالجليد ومياه المحيط المتجمدة.
ويُعتقد أن الحيوان الثديي الصغير عاش في جنوب باتاغونيا في أواخر العصر الطباشيري مع الديناصورات والتماسيح والسلاحف والطيور، وذلك حسبما جاء في مقال في نشرة متحف التاريخ الطبيعي في تشيلي.
ووصف ألكسندر فارغاس الباحث في جامعة تشيلي الحيوان الثديي بأنه حجر زاوية على صعيد التطور بين “الثدييات التي تبيض مثل خلد الماء… والثدييات الجرابية”.

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