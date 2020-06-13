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أمريكي “يسمم مشردين ويصوّر معاناتهم”

13 حزيران / يونيو 2020 07:27

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يواجه رجل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اتهامات بتسميم ثمانية مشردين بمادة وُصفت بأنها “أشد مرتين” من رذاذ الفلفل.

ووجهت اتهامات إلى ويليام روبرت كايبل (38 عاماً) بتقديم طعام ملوث بمستخلصات زيتية من نبات الفليفلة إلى ثمانية أشخاص على الأقل، وتصويرهم أثناء إصابتهم بالإعياء.

ونقل عدد من الضحايا المفترضين إلى المستشفى، فيما تعتقد السلطات أن المتهم استهدف آخرين. وفي حال إدانته، قد يواجه كايبل عقوبة بالسجن 19 عاماً.

وقال تود سبيتزر المدعي العام في أورانج كاونتي إن هؤلاء الأشخاص استهدفوا لأنهم “ضعفاء، لقد تمّ استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من التسلية، وتمّ تسجيل آلامهم كي يتمكن المعتدي من معايشتها مرات ومرات”.

وبحسب مكتب المدعي العام، قدّم المتهم الطعام للمشردين في منطقة شاطئ هنتينغتون ممزوجاً بمادة “أشد مرتين” من رذاذ الفلفل الذي تستخدمه الشرطة.

وتستخرج هذه المادة من الفلفل الحار، وهي المكوّن الفعال الرئيسي في رذاذ الفلفل. وتختلف شدة رذاذ الفلفل باختلاف الشركة المصنّعة.

وقيل لبعض الضحايا إنهم يشاركون في مسابقة لتناول الطعام الحارّ، وقدّمت لهم البيرة لتشجيعهم على المشاركة، ومع تناول الطعام، أصيبوا بأعراض منها ما يُشبه نوبات الصرع، وصعوبة في التنفس، والقيء، بحسب مكتب المدعي العام.

واحتجز كايبل الشهر الماضي قبل الإفراج عنه بكفالة بقيمة 500 ألف دولار. ويواجه 8 اتهامات بالتسميم، بالإضافة إلى اتهام آخر بسبب أن أحد الضحايا شخص متقدم في العمر. كما يواجه اتهاما بإشراك قاصر معه في الاعتداءات.

ودعا مسؤولون في أورانج كاونتي السكان إلى المساعدة في التعرف على ضحايا أو مشتبه بهم آخرين.

وفي العام الماضي، حُكم على ناشط بموقع يوتيوب بالسجن 15 عاماً بعدما خدع رجلا مسنّا وجعله يتناول قطعة من البسكويت محشوة بمعجون أسنان.

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