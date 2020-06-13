الخدمات الطبية تنظم ورشة عمل "الخدمات الطبية بين الواقع والطموح"

غزة-الراي

عقدت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ,صباح اليوم الخميس, ورشة عمل بعنوان "الخدمات الطبية بين الواقع والطموح " بحضور كلا من اللواء أبو عبيدة الجراح القائد العام لقوات الأمن العام وجيش التحرير وعميد طبيب محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ومساعدي المدير العام وعدد من مدراء الادارات والاقسام بالمديرية بالإضافة ومشاركة 60 من الكوادر الطبية والادارية وذلك بمقر أنصار غرب مدينة غزة .

بدوره ،شكر اللواء الجراح, الحضور على تواجدهم واهتمامهم بتطوير العمل داخل مديرية الخدمات الطبية العسكرية.مؤكدا ,على أهمية جمع وتحليل المعلومات وإعداد التقارير بأسس علمية صحيحة لما له الأثر الايجابي في تطوير الخدمات الصحية المقدمة.

من ناحيته ، أوضح صالح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل النوعية التي تهتم بها المديرية؛ لتطوير الخدمة والمساعدة على إتمام الأعمال الوظيفية وتطوير العمل الصحي و الإداري.

الجدير بالذكر أن الورشة تضمنت أربعة محاور رئيسة، شمل الأول المحور الفني للمديرية برئاسة عقيد طبيب محمد عوض مساعد المدير العام لشؤون المستشفيات، والثاني المحور الاداري والمالي برئاسة عقيد صيدلي محمد السنوار مساعد المدير العام للشؤون الفنية, والثالث المحور التنظيمي والهيكلي برئاسة عقيد صيدلي سميح ابو حبل مساعد المدير العام لشؤون الرقابة والتفتيش, واما الرابع والاخير مناقشة توصيات المحاور برئاسة عقيد طبيب سحر شلبي مدير وحدة اللجنة الطبية ومقدم صيدلي علاء الهبيل مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في المديرية .