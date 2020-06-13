مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل

الخليل – الرأي:

هاجمت مجموعة من المستوطنين، الليلة، مواطنا في منطقة شارع الشهداء بالخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "الدبويا"، وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجمت مواطنا أثناء مروره بشارع الشهداء واعتدت عليه بالضرب.