وكالة الرأي الفلسطينية أمريكي “يسمم مشردين ويصوّر معاناتهم” وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح قبل إعطاء طفلك “خافض الحرارة” وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أسنان حيوان عاش قبل 74 مليون عام وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أفضل فرشاة الأسنان الناعمة أم الخشنة؟ ومتى يجب استبدالها؟ وكالة الرأي الفلسطينية بحيرة شهيرة في الهند تتحول إلى اللون الوردي.. ما السبب؟ وكالة الرأي الفلسطينية اذا رغبت فى شراء سماعة لاسلكية 9 اشياء يجب ان تعرفها وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك حماية نفسك من رسائل واتس آب "الخبيثة" وكالة الرأي الفلسطينية حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها وكالة الرأي الفلسطينية طرق لتنمية المهارات خلال الإجازة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2529 ) السبت 13/6/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل

13 حزيران / يونيو 2020 09:53

مستوطنون يعتدون على مواطن
مستوطنون يعتدون على مواطن

الخليل – الرأي:

هاجمت مجموعة من المستوطنين، الليلة، مواطنا في منطقة شارع الشهداء بالخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "الدبويا"، وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجمت  مواطنا أثناء مروره بشارع الشهداء واعتدت عليه بالضرب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟