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الصحة: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 673 وتعافي 570

13 حزيران / يونيو 2020 11:55

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وذكرت في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقا، و4 إصابات في مدينة القدس.

وذكرت أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غرب الخليل وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة، أي التي ما تزال مصابة ارتفعت إلى 98 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأدخلت خلال الـ24 ساعة الماضية 253 حالة جديدة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ عدد الموجودين الفعليين في الحجر المنزلي حاليا 1831 مواطنا.

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