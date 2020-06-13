تحسن بصحة الأسير معمر الصباح

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تحسناً طفيفاً طرأ على الحالة الصحية للأسير المريض معمر الصباح المعتقل منذ 18 عاماً.

وذكرت أن الأسير ما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى سوروكا العسكري.

ولفتت إلى أن الأسير الصباح عانى من تفاقم في وضعه الصحي الخميس الماضي، ما استدعى نقله إلى المستشفى المذكور، وأدخل من إلى العناية المركزة، حيث تبين أنه مصاب بالتهاب حاد في الرئتين.

وقالت إن محامي الهيئة تواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، فيما سيكون هناك تواصل آخر من قبل المحامي لمتابعة حالته الصحية.

يذكر أن الأسير الصباح (41 عاما) من مدينة جنين، كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاما.