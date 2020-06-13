وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 673 وتعافي 570 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنظم ورشة عمل "الخدمات الطبية بين الواقع والطموح" وكالة الرأي الفلسطينية أمريكي “يسمم مشردين ويصوّر معاناتهم” وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح قبل إعطاء طفلك “خافض الحرارة” وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أسنان حيوان عاش قبل 74 مليون عام وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أفضل فرشاة الأسنان الناعمة أم الخشنة؟ ومتى يجب استبدالها؟ وكالة الرأي الفلسطينية بحيرة شهيرة في الهند تتحول إلى اللون الوردي.. ما السبب؟
أخبار » أخبار الأسرى

تحسن بصحة الأسير معمر الصباح

13 حزيران / يونيو 2020 01:56

الأسير معمر الصباح
الأسير معمر الصباح

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تحسناً طفيفاً طرأ على الحالة الصحية للأسير المريض معمر الصباح المعتقل منذ 18 عاماً.

وذكرت أن الأسير ما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى سوروكا العسكري.

ولفتت إلى أن الأسير الصباح عانى من تفاقم في وضعه الصحي الخميس الماضي، ما استدعى نقله إلى المستشفى المذكور، وأدخل من إلى العناية المركزة، حيث تبين أنه مصاب بالتهاب حاد في الرئتين.

وقالت إن محامي الهيئة تواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، فيما سيكون هناك تواصل آخر من قبل المحامي لمتابعة حالته الصحية.

يذكر أن الأسير الصباح (41 عاما) من مدينة جنين، كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟