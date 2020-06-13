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خان يونس: تنفيذ 31 زيارة لنقاط الغاز المنزلي وضبط حالتين مخالفتين للنظام

13 حزيران / يونيو 2020 03:26

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غزة-الراي

نفذت لجنة الطوارئ العامة في محافظة خان يونس (31) زيارة وجولة ميدانية لعدد من نقاط وتوزيع الغاز المنزلي المؤقتة في المناطق السكنية والتي يتعرض وجودها مع النظام والقانون وتؤثر على سلامة أبناء شعبنا في حال حدوث كارثة مأساوية قد لا تحمد عواقبها.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أن اللجنة لا تزال تبذل جهوداً متواصلة من متابعة عمل كافة نقاط تعبئة وتوزيع الغاز المنزلي والتدقيق في مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة تمنع وجود أي محطة أو نقطة غاز بين المناطق السكنية، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس ولجنة الأمن والسلامة والجهات الحكومية المختصة تتابع ملف نقاط وتوزيع الغاز المنزلي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وبين شبير أن اللجنة قد قامت بضبط حالتين مخالفتين للنظام والقانون تقع إحداهما في حي الأمل والأخرى في منطقة الدوجي، وقامت بالتحرز على معدات العمل وتحرير محاضر الضبط والمصادرة، مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر حسب  النصوص القانونية مخالفاً للنظام ويشكل كارثة على حياة أبناء شعبنا.

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