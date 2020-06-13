وكالة الرأي الفلسطينية تحسن بصحة الأسير معمر الصباح وكالة الرأي الفلسطينية أسرى سجني "مجدو" و"عوفر" مستمرون بخطواتهم التصعيدية وكالة الرأي الفلسطينية قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 673 وتعافي 570 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنظم ورشة عمل "الخدمات الطبية بين الواقع والطموح" وكالة الرأي الفلسطينية أمريكي “يسمم مشردين ويصوّر معاناتهم” وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح قبل إعطاء طفلك “خافض الحرارة”
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة بلديات رفح تضبط دجاجًا فاسدًا

13 حزيران / يونيو 2020 03:31

غزة-الراي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح دجاجًًا  غير صالح للاستخدام الآدمي خلال جولةٍ ميدانية وتفتيشية على محلات بيع الدجاج في أحد أسواق المحافظة.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح :"إن دورية من أفراد شرطة البلديات بالاشتراك مع قسم الصحة والبيئة في البلدية نظموا جولةً للتفتيش على محلات بيع الدجاج الحي،  لمتابعة ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والتفتيش على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة ".

وأضاف المقدم اليعقوبي أنه خلال الجولة داخل أحد الأسوق بالمحافظة تم ضبط 65 دجاجة مصابة، عند أحد البائعين.

وأشار اليعقوبي إلى أنه تم ضبط الكمية والتحرز عليها وإتلافها من قبل موظفي قسم الصحة والبيئة في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

يذكر أن شرطة البلديات تقوم بمهام الإشراف على الأسواق اليومية في المحافظات وتقوم بتنظيمها وتُسهل الحركة أمام المواطنين برفقة موظفي أقسام ودوائر البلدية المختصة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟