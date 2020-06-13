شرطة بلديات رفح تضبط دجاجًا فاسدًا

غزة-الراي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح دجاجًًا غير صالح للاستخدام الآدمي خلال جولةٍ ميدانية وتفتيشية على محلات بيع الدجاج في أحد أسواق المحافظة.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح :"إن دورية من أفراد شرطة البلديات بالاشتراك مع قسم الصحة والبيئة في البلدية نظموا جولةً للتفتيش على محلات بيع الدجاج الحي، لمتابعة ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والتفتيش على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة ".

وأضاف المقدم اليعقوبي أنه خلال الجولة داخل أحد الأسوق بالمحافظة تم ضبط 65 دجاجة مصابة، عند أحد البائعين.

وأشار اليعقوبي إلى أنه تم ضبط الكمية والتحرز عليها وإتلافها من قبل موظفي قسم الصحة والبيئة في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

يذكر أن شرطة البلديات تقوم بمهام الإشراف على الأسواق اليومية في المحافظات وتقوم بتنظيمها وتُسهل الحركة أمام المواطنين برفقة موظفي أقسام ودوائر البلدية المختصة .