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بلدية خان يونس :توزع أشتال على المؤسسات المختلفة لزيادة المساحات الخضراء

13 حزيران / يونيو 2020 03:36

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غزة-الراي

 قام قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس بتوزيع (194) شتلةً وأشجار الزينة على مجموعة من المؤسسات الخدماتية والمدارس التعليمية والتجمعات العائلية، والمراكز المختلفة وكذلك العائلات ولجان الأحياء وذلك في إطار مساعي البلدية لإضفاء المظهر الحضاري على مرافق المدينة المختلفة،.

وتأتي تلك الأعمال في إطار تعزيز النواحي البيئية من خلال زراعة وتوزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء حفاظاً على البيئة وللمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين وتكوين ثقافة ايجابية لديهم للمحافظة على الأشجار ورعايتها.

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