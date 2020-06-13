بلدية خان يونس تثمن جهود المتبرعين بالكتب للمكتبة العامة

غزة-الراي

كرمت بلدية خان يونس أسرة الفقيد الشيخ أحمد العبد أبو عمر، بعد تبرع أسرته بمكتبته الخاصة والتي تحوي أكثر من (150) كتاب شملت موسوعة متنوعة من كتب السيد قطب، والإمام الغزالي، وأخرى في علوم الدين وتاريخ فلسطين.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وبمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، قد استقبلوا أسرة المتوفى ممثلة بـ أ. زكي عبد أبو عمر، وبحضور الشيخ الداعية جميل مطاوع.

وخلال التكريم أكد م. البطة على دور عائلات محافظة خان يونس في رفد المكتبة العامة بالكتب القيمة التي تساهم في دعم احتياجات الطلبة والباحثين والدارسين لزيادة مصادر البحث ومقتنيات المكتبة والتي تحاول البلدية من خلالها أن تكون منارة ثقافية لكافة أبناء شعبنا لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي.

وأشار م. البطة إلى أن بلدية خان يونس تشرع أبوابها للجميع من أجل دعم المكتبة العامة بالكتب القيمة والمتنوعة وكذلك تنفيذ الأنشطة المختلفة والتي تعزز من رسالتها ودورها الثقافي، مبيناً إلى أهمية التبرع بالكتب من قبل أسرة المتوفى لصالح المكتبة العامة.

ومن جانبه أثنى أبو عمر على دور بلدية خان يونس الثقافي والذي ساهم في دعم احتياجات سكان خان يونس بكافة مراحلهم العمرية، مشيراً إلى حرص والدته قبل وفاته على التبرع بمكتبته الخاصة لدعم مكتبة بلدية خان يونس ولتستفيد منها الأجيال المتعاقبة سيما الطلبة والدارسين.

وفي ذات السياق ثمن د. المصري دور أسرة الفقيد شاكراً كافة العائلات والجهات والمؤسسات المختلفة التي تساهم في تطوير المكتبة العامة وتعزيز النواحي الثقافية والإبداعية لدى جمهور روادها.