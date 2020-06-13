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شرطة خانيونس تنهي خلافاً على منزل بقيمة "70 " ألف دينار

13 حزيران / يونيو 2020 03:47

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غزة-الراي

أنهى قسم الشكاوى وقسم العلاقات العامة بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يوسن جنوب قطاع غزة  خلافاً مالياً بين مواطنين على منزل بقيمة "70 " ألف دينار أردني.

وذكر المقدم ياسر هويدي مدير مركز شرطة معن وجورة اللوت أن ضباط قسم الشكاوى وبالاشتراك مع ضباط قسم العلاقات العامة تمكنوا من إنهاء شكوى تقدمت به المواطنة ( س.د ) من محافظة غزة ضد المواطن "س.ن" بعد خلافهما على معاملة تجارية في بيع وشراء منزل بقيمة "70" ألف دينار.

وأشار إلى استماعهم لأقوال الطرفين حول الشكوى وكذلك لأهل الاختصاص في قضايا العقارات، إلى أن تم الاتفاق على إنهاء الخلاف بتسليم المنزل في شهر سبتمبر القادم ودفع جزء من المبلغ والباقي بنظام الشيكات، وذلك بحضور عدد من المخاتير ورجال الاصلاح .

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