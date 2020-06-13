شرطة البلديات برفح تصادر "مكبرات صوت" من بائعين مخالفين

غزة-الراي

صادرت شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتعاون مع موظفي دائرة التفتيش والمتابعة في بلدية المحافظة عدد من أجهزة "مكبرات الصوت "تسببت في إحداث الضوضاء في ظل امتحانات الثانوية العامة.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة رفح: "تم تسيير دورية تفتيشية مشتركة من شرطة البلديات وموظفي دائرة التفتيش والمتابعة في البلدية لمتابعة وضبط أجهزة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة المتجولين المخالفين انطلاقاً من حرص المؤسسة الشرطية على توفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة، وكذلك توفير الهدوء والسكينة للمواطنين".

وأضاف: "تم مصادرة "28" جهاز مكبر صوت من البائعين المخالفين الذين استخدموا مكبرات الصوت في الأحياء السكنية في الفترة المحظورة والتي تسببوا فيها الإزعاج والضرر للمواطنين".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.